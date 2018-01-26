Порошенко поблагодарил США за новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за расширение антироссийских санкций. Об этом он написал в твиттере.

«Благодарен за полную поддержку США в Совете Безопасности ООН и продолжение политики санкций против России», — говорится в сообщении.

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и президент Украины Петр Порошенко провели встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Петр Порошенко рассказал о достигнутых с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном договоренностях в оборонной сфере.