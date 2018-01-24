В парламенте Бельгии высказались за отмену антироссийских санкций

Депутат федерального парламента Бельгии Филип Девинтер заявил, что отмена Евросоюзом экономических санкций против России назрела, сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что пришло время отменить санкции против России, потому что они не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы», — сказал Девинтер.

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По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют €1,5 млрд, «поскольку не могут поставлять в Россию фрукты, овощи, компьютерные технологии, а также стрелковое оружие и военное снаряжение».

Он сообщил о намерении поднять в федеральном парламенте Бельгии вопрос об отмене санкционного режима.