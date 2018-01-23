Вучич: Сербия не войдет в ЕС без решения вопроса с Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не сможет войти в ЕС без решения вопроса с Косово. Об этом он рассказал в эфире сербского телеканала Happy.

«Мы должны подписать обязательное соглашение с Приштиной, если хотим присоединиться к ЕС», — сказал Вучич.

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Он также прокомментировал убийство в Косово сербского политика Оливера Ивановича, назвав это «прямым выстрелом в Сербию».

Ранее сообщалось, что в России назвали терактом убийство Ивановича.