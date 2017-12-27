Трамп тестирует восемь вариантов мексиканской стены

Чиновники из Бюро таможенного и пограничного контроля тестируют восемь вариантов стены, которая, по замыслу президента США Дональда Трампа, должна отделить страну от Мексики и снизить число нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Sky News.

Восемь 10-метровых плит, возвышающихся над калифорнийской пустошью, стали первой частью противоречивого проекта, вокруг которого Трамп построил свою избирательную компанию.

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Предполагается строительство стены на границе длиной более 3 тыс. км, но критики сомневаются, что этот проект осуществим, передает телеканал.

В ноябре Трамп сообщил о гибели пограничника в перестрелке на границе с Мексикой.