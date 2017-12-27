Посольство России в США призвало Запад не повторять ошибок Наполеона

Посольство России в США призвало Запад не повторять ошибок французского императора Наполеона Бонапарта, который пытался завоевать Россию в XIX веке, передает РИА «Новости».

Это заявление посольства было опубликовано накануне и приурочено к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона из России.

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«26 декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения наполеоновской армии — очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров», — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Кроме того, публикация сопровождалась двумя хештэгами: #LearnHistory (Учите историю) и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes (Не быть обреченными повторять те же ошибки).

Помимо этого к записи прикреплена репродукция картины «В 1812 году» художника Иллариона Прянишникова. На ней изображены пленные французские солдаты, идущие по снегу под конвоем русских крестьян.