Премьер Японии выступил за скорейшее освоение Курил вместе с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за скорейшее начало совместной с Россией хозяйственной деятельности на южных Курилах. Об этом он заявил в ходе встречи с известным японским политиком, депутатом Мунэо Судзуки, передает РИА «Новости».

«Важно начать с того, что уже можно сделать», — передал Судзуки слова Абэ.

Реклама

Также Абэ заявил, что 2018 год, который станет перекрестным годом России в Японии и годом Японии в России, будет «крупной вехой, и желательно будет постараться сделать как можно больше».

В апреле президент России Владимир Путин обсудил с Абэ совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах.