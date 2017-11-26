Замглавы МИД России рассказал о целях своего визита в Южную Корею

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов прибыл в Сеул, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе урегулирование ядерной проблемы КНДР, передает РИА «Новости».

Визит Моргулова в Южную Корею продлится по 28 ноября.

«В ходе визита в Сеул я планирую встретиться с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Юн Сун Гу, а также со спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Мы обсудим как вопросы двусторонней повестки дня, так и вопросы, связанные с урегулированием северокорейской ядерной проблемы», — сказал Моргулов РИА Новости по прибытии в Сеул.

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Также замглавы российского внешнеполитического ведомства намерен принять участие в азиатской сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее сообщалось, что кубинский лидер Рауль Кастро провел встречу с главой МИД Северной Кореи Ли Ён Хо.