Над Россией уничтожили 111 БПЛА. Военная операция, день 1339-й

Все пострадавшие в результате атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании, им помогут с временным жильем и ремонтом, сообщили местные власти.
Трампу предложили три варианта санкций — жесткий, средний и мягкий, — он выбрал средний, пишет The Wall Street Journal.
Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский работают с временными ограничениями, рассказали в Росавиации.
Путин поздравил российских спецназовцев с профессиональным праздником, отметив их мужество в ходе СВО.
Немецкие дочерние компании российской «Роснефти» не должны попасть под американские санкции, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Сейчас они ведут переговоры с США. По словам Мерца, для этих компаний должно быть сделано исключение, поскольку они фактически контролируются Берлином и играют важную роль в обеспечении энергобезопасности страны.
Президент США Дональд Трамп намерен давить на Владимира Путина и Владимира Зеленского, обозначил представитель США в НАТО Мэтью Уитакер в эфире Newsmax:
«Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства».
⚡️По данным Минобороны, с 07:00 до 08:00 средства ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников: 11 над Брянской областью, шесть над Тульской, четыре над Калужской, три над Тверской, один над Новгородской.
Останки 405 мирных жителей, погибших от ударов ВСУ, были извлечены с 2022 года у Северодонецка ЛНР членами межведомственной рабочей группы, выяснил ТАСС.
Европейские лидеры так и не смогли определиться с возможной конфискацией замороженных российских активов, что нанесет удар по Украине, так как стране срочно нужны деньги, пишет газета The New York Times.
Великобритания хочет досрочно поставить на Украину сто дополнительных ракет для систем ПВО:
«Этот пакет является частью сделки на сумму £1,6 млрд ($2,13 млрд), заключенной в марте между британской промышленностью и Украиной, в рамках которой будет поставлено более 5 тысяч легких многоцелевых ракет (LMM) для поддержки обороны Украины».
Начало боев за микрорайон Херсона «Корабел» на Карантинном острове застало врасплох группировку ВСУ, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
⚡️По данным Financial Times, новые антироссийские санкции могут обернуться против США:
«Если цена [на нефть] значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники».
В Москве арестовали главу Лобненской ОПС Владимира Бардина по обвинению в хищении денежных средств у бойцов СВО в Шереметьево. По версии следствия, подозреваемые искали участников СВО, подвозили их на такси, выставляя большой счет, вымогали деньги и похищали банковские карты, а полиция отказывала в возбуждении уголовного дела.
Дрон попал в квартиру в Красногорске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пострадали пятеро, в том числе ребенок.
⚡️Ночью средства ПВО уничтожили 111 украинских беспилотников: 34 над Ростовской областью, 25 над Брянской, 11 над Калужской, 10 над Новгородской, семь над Белгородской, семь над Крымом, пять над Тульской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской областью, два над Орловской, один над Липецкой, один над Тверской, один над Московским регионом, один над акваторией Азовского моря.