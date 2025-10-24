Над Россией уничтожили 111 БПЛА. Военная операция, день 1339-й

08:03

⚡️Ночью средства ПВО уничтожили 111 украинских беспилотников: 34 над Ростовской областью, 25 над Брянской, 11 над Калужской, 10 над Новгородской, семь над Белгородской, семь над Крымом, пять над Тульской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской областью, два над Орловской, один над Липецкой, один над Тверской, один над Московским регионом, один над акваторией Азовского моря.