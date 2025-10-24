На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией уничтожили 111 БПЛА. Военная операция, день 1339-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1339-й день
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 111 украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Тульской, Волгоградской, Орловской, Липецкой, Тверской областями, над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. Один из дронов залетел в квартиру в многоэтажке в Красногорске. По данным FT, введенные США новые антироссийские санкции могут обернуться против Вашингтона, если цены на нефть значительно вырастут. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:48

Все пострадавшие в результате атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании, им помогут с временным жильем и ремонтом, сообщили местные власти.

09:34

⚡️По словам столичного мэра Сергея Собянина, средства ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву.

09:27

Трампу предложили три варианта санкций — жесткий, средний и мягкий, — он выбрал средний, пишет The Wall Street Journal.

09:20

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский работают с временными ограничениями, рассказали в Росавиации.

09:16

Путин поздравил российских спецназовцев с профессиональным праздником, отметив их мужество в ходе СВО.

09:13

Немецкие дочерние компании российской «Роснефти» не должны попасть под американские санкции, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Сейчас они ведут переговоры с США. По словам Мерца, для этих компаний должно быть сделано исключение, поскольку они фактически контролируются Берлином и играют важную роль в обеспечении энергобезопасности страны.

09:09

Президент США Дональд Трамп намерен давить на Владимира Путина и Владимира Зеленского, обозначил представитель США в НАТО Мэтью Уитакер в эфире Newsmax:

«Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства».

09:00

⚡️По данным Минобороны, с 07:00 до 08:00 средства ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников: 11 над Брянской областью, шесть над Тульской, четыре над Калужской, три над Тверской, один над Новгородской.

08:43

Останки 405 мирных жителей, погибших от ударов ВСУ, были извлечены с 2022 года у Северодонецка ЛНР членами межведомственной рабочей группы, выяснил ТАСС.

08:33

Европейские лидеры так и не смогли определиться с возможной конфискацией замороженных российских активов, что нанесет удар по Украине, так как стране срочно нужны деньги, пишет газета The New York Times.

08:30

Великобритания хочет досрочно поставить на Украину сто дополнительных ракет для систем ПВО:

«Этот пакет является частью сделки на сумму £1,6 млрд ($2,13 млрд), заключенной в марте между британской промышленностью и Украиной, в рамках которой будет поставлено более 5 тысяч легких многоцелевых ракет (LMM) для поддержки обороны Украины».

08:23

Начало боев за микрорайон Херсона «Корабел» на Карантинном острове застало врасплох группировку ВСУ, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

08:17

⚡️По данным Financial Times, новые антироссийские санкции могут обернуться против США:

«Если цена [на нефть] значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники».

08:13

В Москве арестовали главу Лобненской ОПС Владимира Бардина по обвинению в хищении денежных средств у бойцов СВО в Шереметьево. По версии следствия, подозреваемые искали участников СВО, подвозили их на такси, выставляя большой счет, вымогали деньги и похищали банковские карты, а полиция отказывала в возбуждении уголовного дела.

08:07

Дрон попал в квартиру в Красногорске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пострадали пятеро, в том числе ребенок.

08:03

⚡️Ночью средства ПВО уничтожили 111 украинских беспилотников: 34 над Ростовской областью, 25 над Брянской, 11 над Калужской, 10 над Новгородской, семь над Белгородской, семь над Крымом, пять над Тульской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской областью, два над Орловской, один над Липецкой, один над Тверской, один над Московским регионом, один над акваторией Азовского моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1339-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Дрон залетел в квартиру в Красногорске и взорвался
Старики-разбойники. Как не остаться без квартиры, купив ее у пенсионера?
Депутат Аксененко: справка о дееспособности станет обязательной при сделках с жильем
«Очень громко было»: жительница Красногорска — об атаке БПЛА на жилой дом
Мужчина с двумя ножами угрожал полицейскому в Тюмени
Российский боец UFC оказался тяжелее соперника на 11 кг перед боем на турнире UFC 321
Власти Красногорска рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки БПЛА
Стало известно, куда поедут россияне на Новый год
Новости и материалы
Режиссер «Мажора в Дубае» вспомнил, как фанаты Прилучного спасли съемки
Пострадавшим при атаке беспилотника в Красногорске помогут с жильем
Большинство россиян довольны работой Путина
Трамп захотел парализовать российский энергетический сектор
В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки беспилотников
Мужчина с ножом ранил полицейского у посольства США в Токио
«КамАЗ» возвращается к пятидневке
Орбан высказался о последствиях запрета ЕС на импорт энергии из России
На Западе заявили, что июльские переговоры Путина и Трампа были «лишены теплоты»
В МИД высказались о планах США признать Россию страной-спонсором терроризма
В Подмосковье пассажирка воткнула в таксиста нож
Андреева не примет участие в Итоговом турнире WTA
В школе Забайкалья обрушился потолок
Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву дронов
Мерц ожидает, что США освободят немецкое подразделение «Роснефти» от санкций
На Кемеровской ГРЭС загорелся трансформатор
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В Госдуме назвали размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году
Все новости
Премьер Японии сообщила о планах заключить мирный договор с Россией
Умер участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос
Кроссовер Omoda C7: за что его выбирают программисты и бизнесмены
Какие преимущества у нового кроссовера Omoda C7
Марина Ярдаева
Почему женщины перестали готовить
«Я побежал, весь охвачен пламенем»: как на Байконуре взорвалась ракета, убив 126 человек
Взрыв ракеты Р-16 на Байконуре произошел 65 лет назад
HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: обзор и тест доступных наушников с активным шумоподавлением
У ретейлеров появились бюджетные наушники HUAWEI с длительной автономностью
Юбилей Короля футбола: 85 лет со дня рождения Пеле
«Ограничение унитазов им дорого обойдется». Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом и новые санкции против РФ
Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удары американскими Tomahawk по России
24 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 24 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
На Западе заявили об отказе Китая и Индии от нефти из России. В Госдуме в этом усомнились
Reuters: госкомпании Китая приостановили закупки нефти из России
Мошенничество на 4 млрд рублей. В Москве арестовали главу Агентства страхования вкладов
В Москве арестовали главу АСВ Андрея Мельникова
«Отопление под вопросом»: Украина остановила пополнение хранилищ газа
Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа
Голикова «всю плешь проела»: Путин дал поручения по поддержке семей
Путин сообщил, что кабмин старается сохранить все инструменты льготной ипотеки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами