«Я не плохой мальчик»: премьер Бельгии ответил на «злословие» стран ЕС из-за российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ответил на критику в адрес своего правительства из-за нежелания конфисковывать замороженные российские активы, заявив, что страны ЕС «поливают грязью» Брюссель и обвиняют его в наживе на войне. Он отверг ярлык «плохого мальчика», данный газетой Politico, указав, что другие европейские страны также не решаются на окончательное изъятие средств РФ. Ранее в ЕС заявляли, что вопрос с замороженными средствами ЕС и выделением помощи Украине будет решен до 2025 года.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг критику в адрес Брюсселя из-за нежелания конфисковывать замороженные активы России и обвинил страны ЕС в том, что они «поливают грязью» бельгийские власти. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита ЕС, слова премьера приводит портал Euractiv.

Де Вевер заявил, что из-за критики со стороны ЕС его правительство обвиняют в получении прибыли от активов России .

«Мы получаем такие отзывы от украинцев... [и] от министерства финансов США, которые звонят нам и спрашивают: «А как же налоговые отчисления? Вы наживаетесь на войне». Это не они сами придумали — это коллеги, которые злословят у нас за спиной. Это не очень приятно», — заявил глава правительства Бельгии.

Бельгийский премьер добавил, что он не «плохой мальчик» («bad boy»), ссылаясь на статью в Politico, в которой его так назвали. В материале газеты Politico так кроме Де Вевера назвали канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Politico назвала меня плохим мальчиком. Плохой мальчик! Я? Можете себе это представить?» — возмутился он. Де Вевер назвал себя «лучшим в городе» и добавил: «Если говорить об иммобилизованных активах, то мы самые-самые».

В публикации говорится, что председатель бельгийского правительства боится направить замороженные активы РФ на поддержку Украины.

Однако Де Вевер, комментируя материал Politico, указал, что другие страны также боятся окончательно изъять активы России.

«Если сложить активы других стран, их сумма будет равна сумме активов Бельгии. Что происходит со всеми этими деньгами? Ничего. Поэтому я считаю, что нужно прекратить поиск виновных», — сказал он.

Замороженный вопрос

Ранее участники саммита ЕС не смогли принять решение по выдаче Украине так называемого «репарационного кредита» на сумму в €140 млрд из российских активов, обсуждение этого вопроса было отложено до декабря. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Мы продолжим обсуждать замороженные российские активы, или иммобилизованные активы, как они правильно называются. Эти активы останутся иммобилизованными. Использование процентного дохода продолжится, как и прежде. В этом отношении ничего не изменится», — сказал он.

«Не многовато ли будет?» Получит ли Киев шведские истребители Gripen Президент Украины Владимир Зеленский подписал в Швеции с премьер-министром королевства Ульфом... 23 октября 14:43

При этом незадолго до саммита, 20 октября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что этот вопрос якобы близок к «благополучному разрешению» и будет согласован до конца года.

«Все очень просто: либо мы используем деньги агрессора, либо нам придется использовать свои собственные средства. Не спрашивайте меня, что я предпочитаю», — приводит его слова газета The Guardian.

По данным издания, план Еврокомиссии предоставить Киеву беспроцентный «репарационный кредит» из средств РФ, который подлежит возврату только после окончания конфликта на Украине, якобы снимает вопрос о конфискации, которого опасается Бельгия, Германия и другие страны ЕС.

В свою очередь еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также заявил, что до конца 2025 года Еврокомиссия намерена изъять российские средства и направить их на военные нужды Украины.

Газета The Guardian сообщала, что Киев может использовать средства из российских активов, чтобы оплатить Швеции поставку истребителей JAS 39 Gripen E, договор о намерении покупки которых Владимир Зеленский ранее подписал со шведскими властями.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Бельгия и другие страны опасаются ущерба всей западной финансовой системе.

«Конфискация российских активов может вызвать эффект домино, когда остальные страны будут изымать свои финансовые ресурсы. И тогда доминирование Запада окажется под угрозой, потому что одним из столпов этого доминирования была как раз финансовая составляющая», — заключил Блохин.