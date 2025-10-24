Спецпредставитель Путина прилетел на встречу с командой Трампа. И опубликовал свой маршрут под Басту

Кирилл Дмитриев перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, 2025 год

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций. По информации западных СМИ, он встретится с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со Стивеном Уиткоффом. Дмитриев заявил, что коллегам из США «нельзя становиться Байденами», а недавние рестрикции против России «абсолютно никак» не повлияют на ее экономику. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Страны Европы предпринимают многочисленные попытки сорвать прямой диалог между Россией и США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе визита в США

«Мы видим очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента [России Владимира] Путина и президента [США Дональда] Трампа», — подчеркнул он на встрече с журналистами.

Дмитриев в социальной сети Х уточнил, что прибыл в США для продолжения диалога между США и Россией, который «жизненно важен для мира и должен продолжаться с полным пониманием позиции России и уважением к ее национальным интересам». Визит был запланирован давно по приглашению американской стороны, уточнил он.

Кроме того, Дмитриев разместил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой виден маршрут самолета, пролетающего над американским городом Спрингфилд. Свою публикацию он сопроводил песней Басты «На заре» .

По информации CNN и Axios, Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Майами 25 октября, а также с представителями администрации главы Белого дома.

ТАСС утверждает, что российский спецпредставитель также побеседует с другими американскими политиками. В частности, о своей готовности к диалогу с Дмитриевым неоднократно заявляла член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.

close kadmitriev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Axios обратил внимание на то, что визит Дмитриева проходит «на фоне возобновления напряженности между США и Россией» из-за попыток Трампа остановить боевые действия на Украине.

22 октября Трамп сообщил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным, которую планировалось провести в Будапеште. Он выразил надежду, что она состоится в будущем. При этом глава Белого дома потребовал от Москвы согласиться на прекращение огня по линии фронта и ввел новые санкции США против России, которые затронули «Лукойл», «Роснефть» и их 34 дочерние компании.

По мнению Трампа, последствия нового пакета американских санкций против России проявятся через шесть месяцев. Белый дом рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Цели визита

Дмитриев, комментируя свой визит в Соединенные Штаты, заявил РИА Новости, что недавние санкции против России «абсолютно никак» не повлияют на ее экономику, но зато приведут к росту цен на американских заправках. В связи с этим он намерен донести до коллег из США, что «нельзя становиться Байденами» и следовать провальным нарративами прошлой администрации.

По его словам, он планирует провести встречи с «несколькими представителями администрации», в том числе за закрытыми дверями. Они обсудят, как продолжить диалог. Дмитриев подчеркнул, что потенциал экономического сотрудничества России и США сохраняется, но «только в случае уважительного отношения к интересам России».

Дмитриев в ходе визита в США, вероятно, также будет обсуждать инвестиционные вопросы, считает политолог и американист Рафаэль Ордуханян.

«В свете последних событий, когда отношения между Россией и США стали не совсем понятны, визит такого практического политического деятеля, как Дмитриев, будет весьма своевременным. Я думаю, что он обсудит договоренности по инвестиционным программам, которые уже были достигнуты, и обсудит перспективы реализации договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, Дмитриев также может поднять вопрос об операциях Вашингтона в Венесуэле, поскольку Москва — активный участник бизнес-проектов в этой республике.

Также спецпредставитель Путина может обсудить с американской стороной судьбу российских замороженных активов с целью использования их для совместных инвестиционных проектов, предположил Ордуханян.

В беседе с изданием «Абзац» политолог добавил, что после переговоров Дмитриева с командой Трампа глава Белого дома может сделать новые заявления, направленные на смягчение текущей ситуации между двумя странами.

Недружественный акт

Накануне Путин подтвердил, что очередные антироссийские санкции США представляют собой «попытку оказать давление на Россию».

«Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов», — сказал российский лидер на встрече с журналистами.

Путин подчеркнул, что Москва рассматривает санкции Вашингтона как «недружественный акт», который «наносит ущерб российско-американским отношениям». По его словам, новые рестрикции «носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия».

«Но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии», — заверил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 24 октября добавил, что Москва согласна посмотреть на результат новых американских санкций через полгода.

По информации The Wall Street Journal, Трамп выбрал средний по жесткости вариант рестрикций — против российской энергетической отрасли. Самый жесткий вариант был направлен непосредственно на промышленность и высшее руководство страны, а третий включал только легкие ограничительные меры.