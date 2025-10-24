«Людей выносили через другой подъезд». Украинский дрон влетел в квартиру в Красногорске

В Красногорске четыре взрослых и ребенок пострадали при взрыве дрона в доме

Украинский беспилотник влетел в квартиру на 14-м этаже жилого дома в подмосковном Красногорске. Взрывной волной вырвало часть стены, квартиру пробило насквозь. Пять человек, в том числе ребенок, получили ранения. Очевидцы рассказали, что пострадавших пришлось выносить через другой подъезд из-за угрозы обрушения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинский ударный БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже жилого дома в городе Красногорске Московской области и взорвался. ЧП произошло около четырех утра 24 октября.

Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник повредил жилой дом на бульваре Космонавтов. По данным РИА Новости, БПЛА ударил по одному из домов жилого комплекса «Изумрудные холмы».

Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, в соседних жилищах выбило стекла. Из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек.

В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок . Все пострадавшие госпитализированы. Взрослые с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями доставлены в Красногорскую городскую больницу №1. Пострадавший ребенок с вывихом колена и легкими травмами голени госпитализирован в Центр им. Рошаля.

Воробьев заявил, что пострадавшим и семьям будет оказана необходимая поддержка.

Мэр Красногорска Дмитрий Волков в Telegram сообщил, что после удара по дому развернули оперативный штаб.

«Здание обследовали специалисты, на месте продолжают работать экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации», — написал Волков.

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский БПЛА пробил стену дома, последующий взрыв выбил вторую стену со стороны двора — квартира на 14-м этаже оказалась пробита насквозь . Обломки фасада разбросало по двору.

Очевидцы рассказали каналу, что пострадавший ребенок был весь в осколках и окровавлен, когда его выносили из квартиры .

Жильцы дома сообщили, что взрывом также «разворотило» лифт в подъезде.

Раненых выносили через другой подъезд

Одна из жительниц ЖК «Изумрудные холмы», ставшая очевидцем происшествия, рассказала «Газете.Ru» о том, что проснулась от взрыва в 4:06.

«Лучше больше [подобного] не слышать. Очень громко было, поняла, что в нашем доме и стала искать. Окна напротив. Был дым и то — 15 минут, огня не было», — рассказала Елена.

По словам женщины, вскоре приехали пожарные, а также семь машин скорой помощи.

«Выносили людей через другой подъезд. Как муж объяснил, могло рухнуть межстенное перекрытие. Людей на улице было немного. Выходили люди с тех подъездов, где все произошло — от силы человек 20-25. В 5:30 практически все разошлись. Сейчас на месте работают службы», — сообщила жительница комплекса.

РИА Новости со ссылкой на местные власти сообщает, что все пострадавшие после атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании, за их состоянием внимательно следят медики.

Массированная атака ударных БПЛА на Россию

Ночью и утром 24 октября Россия подверглась массированной атаке ударных БПЛА. По данным Минобороны, системы ПВО перехватили 111 украинских беспилотников в различных регионах страны.

Над Ростовской областью были уничтожены 34 беспилотника, еще 25 БПЛА сбили в Брянской области, в Калужской — 11, в Новгородской — 10, по семь — над Белгородской областью и территорией Крыма. В Тульской области перехватили пять БПЛА, четыре — в Краснодарском крае, по два — в Волгоградской и Орловской областях, а также по одному — над Липецкой, Тверской, Московской областями и акваторией Азовского моря.

В Ростовской области атаки дронов зафиксированы в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах.

В Новошахтинске пожар повредил линии электроснабжения — без света временно остались жилые дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы восстановили подачу электричества по резервным каналам, однако около 1,5 тыс. жителей пока остаются без электроснабжения.