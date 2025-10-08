Над Россией сбили 53 украинских беспилотника. Военная операция, день 1323-й

В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Энергетический объект поврежден в районе города Нежин Черниговской области на Украине — более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, заявили в «Черниговоблэнерго».
🔴 Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над российской территорией
▪️28 дронов — в Белгородской области;
▪️11 — в Воронежской;
▪️шесть — в Ростовской;
▪️по два — в Брянской и Курской;
▪️по одному — в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.