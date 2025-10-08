На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 53 украинских беспилотника. Военная операция, день 1323-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1323-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Силы ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны РФ. Над Белгородской областью было перехвачено самое большое количество БПЛА — 28, еще 11 уничтожены в Воронежской области, шесть в Ростовской, по два в Брянской и Курской, по одному БПЛА в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:25

8:23

В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

8:17

Энергетический объект поврежден в районе города Нежин Черниговской области на Украине — более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, заявили в «Черниговоблэнерго».

8:05

🔴 Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над российской территорией

▪️28 дронов — в Белгородской области;

▪️11 — в Воронежской;

▪️шесть — в Ростовской;

▪️по два — в Брянской и Курской;

▪️по одному — в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1323-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

