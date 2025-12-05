Синоптик сообщил, что снег и мороз в Москве пока не ожидаются

В ближайшие дни зимняя погода в Москве не ожидается. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, город находится на периферии антициклона с повышенным давлением, из-за чего существенных осадков не предвидится, а низкие температуры и снежный покров пока отсутствуют.

Синоптик отметил, что теплый воздух в Центральной России обусловлен попаданием воздушных масс, в том числе с северной части Африки, где наблюдаются высокие температуры.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что снег в Москве можно ждать не раньше, чем в середине декабря. По его мнению, есть высокая вероятность того, что до середины месяца сохранятся небольшие положительные температуры без существенных осадков. Возможен снег, но постоянного снежного покрова не ожидается.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, холодный период придет в столичный регион в третьей декаде декабря и вернет температуру к климатическим значениям. По его словам, календарная зима в столице уже должна была вступить в силу, однако средняя температура все еще держится выше нуля.

Ранее эксперт назвал причину теплой погоды в европейской части России.