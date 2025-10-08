Взрывчатку прислали из Польши: опубликованы новые детали убийства генерала Кириллова

Следствие установило, что Украина отправила взрывчатку для убийства генерала Игоря Кириллова из Польши в Россию под видом бытовых предметов. Затем ее хранил дома один из фигурантов, а потом передал для сборки исполнителю теракта. Следователи также установили, что к преступлению причастны гражданин Украины, проживающий в ЕС, и другие лица — их заочно арестовали. Информацию о деталях теракта читайте в материале «Газеты.Ru».

Следователи завершили расследование обстоятельств совершения теракта, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Также в тот день погиб его помощник Илья Поликарпов, а 27 квартир и 13 автомобилей получили повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к преступлению причастны Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Им предъявили обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

«Следователями центрального аппарата установлено, что преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову», — сказано в сообщении.

По данным следствия, Курбонов собрал бомбу и прикрепил ее на электросамокат, а затем оставил его у подъезда Кириллова. Он следил за происходящим и привел взрывное устройство в действие дистанционно, когда Кириллов вышел на улицу. После этого Курбонов скрылся в квартире, которую заранее арендовали Точиев и Падиев.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории стран Евросоюза, а также иных причастных лиц, продолжается», — добавила Петренко.

Вдова теперь сенатор

Вдова генерала Кириллова Светлана в мае победила на предварительных выборах в депутаты Костромской областной думы от «Единой России», а потом ее избрали в областную думу. Сейчас кандидатуру Светланы Кирилловой выдвинули на пост сенатора Совета Федерации на замену Сергея Калашника, чьи полномочия были прекращены. Она стала единственным номинантом, и на тайном голосовании за нее проголосовали 30 депутатов из 31. Один человек воздержался. Решение о назначении Кирилловой на пост сенатора региона приняли на первом заседании нового состава облдумы, передал ТАСС.

«Спасибо большое за доверие. Я обещаю, что… весь мой ресурс я отдам на благо Костромской области», — сказала Кириллова.

«Избрание Светланы Михайловны является сигналом огромной поддержки наших героев. Появление в Совете Федерации человека с таким опытом — это уверенность в том, что голос участников СВО и их семей на таком высоком уровне будет услышан», — отметил депутат, выпускник академии РХБЗ Вадим Козырев.

Известно, что Кириллова родилась и выросла в Костроме. Она работает главным экспертом отдела управления начальника войск РХБЗ, а также занимается общественной и волонтерской деятельностью.

Рано утром 17 декабря 2024 года во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное к самокату. Ровно в этот момент из подъезда вышли Кириллов и его помощник Поликарпов. Мужчины погибли на месте от полученных травм.

Через сутки сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова — исполнителя. Он признался, что совершил теракт по заданию украинских спецслужб. За это ему обещали $100 тысяч и въезд в европейскую страну.