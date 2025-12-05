На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа в настоящий момент не запланирован
Kevin Lamarque/Reuters

В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, но при необходимости он будет легко организован. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Нет, [телефонный разговор Путина с Трампом] пока не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, подобную беседу будет очень легко организовать с учетом того, что даже личная встреча политиков на Аляске была спланирована и проведена за три дня. Ушаков отметил, что при появлении соответствующих предпосылок такие контакты будут осуществлены.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры главы российского государства со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили об ожидании решения по Украине в ближайшее время.

Переговоры о мире на Украине
