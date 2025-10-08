Историка русской кухни Сюткина задержали по делу о фейках о ВС РФ. Канал он ведет с женой

Историка русской кухни Сюткина задержали по делу о фейках о ВС РФ

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ в отношении блогера и историка русской кухни Павла Сюткина. Поводом стали посты в его Telegram-канале, где он критиковал спецоперацию и российскую власть. Проверить блогера еще в 2023 году призывал журналист Андрей Медведев, после того как Сюткин опубликовал пост о смерти военкора Владлена Татарского. В нем блогер называл погибшего корреспондента «татарским бифштексом», фашистом и падалью.

Московский Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сюткина подозревают в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По этой статье блогеру может грозить до 10 лет лишения свободы.

«По данным следствия, Сюткин разместил в своем публичном канале в мессенджере «Телеграм» публикации, которые согласно психолого-лингвистическим исследованиям содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации против мирного населения Украины», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что Сюткина доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Кто такой Павел Сюткин?

Павел Сюткин — выпускник МГИМО, писатель и эксперт по истории русской кухни. Свою карьеру Сюткин начинал на госслужбе и в финансовом секторе, однако впоследствии стал заниматься исключительно гастрономическими исследованиями. В 2015 году представлял Россию на ЭКСПО в Милане в качестве официального посла.

В соавторстве с супругой Ольгой Сюткиной написал несколько книг о кулинарии. Среди них «Непридуманная история советской кухни», «Русская кухня: от мифа к науке» и бестселлер «СССР CookBook», который отметила газета The New York Times.

Сюткин неоднократно получал премии Gourmand World Cookbook Awards за вклад в сохранение гастрономического наследия. В 2022-м году «Российская газета» назвала супругов самыми известными на сегодняшний день исследователями истории русской кухни.

Политические взгляды

Вместе с супругой Сюткин ведет Telegram-канал «Русская кухня: история», в котором часто критикует спецоперацию и российскую власть. Еще в 2023 году журналист Андрей Медведев просил СК РФ проверить Сюткина после публикации о смерти военного корреспондента Владлена Татарского. В посте блогер называл военкора «татарским бифштексом», фашистом и падалью. Сейчас публикации удалена с канала Сюткина.

«Будем обжаловать»: Татьяну Лазареву заочно приговорили к 7 годам колонии Суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному... 07 октября 14:46

«Есть такая семейная пара Ольга и Павел Сюткины. Они с нулевых годов занимаются историей русской кухни. Писали книги, выступали по телевидению. Их работы продавались во всех популярных книжных сетях. Они выступали по Первому каналу, даже имели свои передачи. Но тут наступило 24 февраля. И внезапно эксперты по русской кухне стали проукраинскими политиками. Они начали регулярно писать не только о кухне, но и о том, как Россия загибается, умирает. Сюткины пошли бегать по иноагентским изданиям и рассказывать о том, какие плохие русские люди обижают украинцев», — писал Медведев.

В 2024-м канал «Сыны Монархии» также называл блогера русофобом и призывал «гнать отовсюду взашей».

«В кухне он не разбирается, Россию ненавидит, строчит постики в защиту мигрантов с их собачьей шаурмой, двигает либеральные нарративы, унижая все русское», — говорилось в публикации.