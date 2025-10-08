На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Историка русской кухни Сюткина задержали по делу о фейках о ВС РФ. Канал он ведет с женой

Историка русской кухни Сюткина задержали по делу о фейках о ВС РФ
true
true
true
close

Павел Сюткин

Кирилл Каллиников/РИА Новости
СК РФ возбудил уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ в отношении блогера и историка русской кухни Павла Сюткина. Поводом стали посты в его Telegram-канале, где он критиковал спецоперацию и российскую власть. Проверить блогера еще в 2023 году призывал журналист Андрей Медведев, после того как Сюткин опубликовал пост о смерти военкора Владлена Татарского. В нем блогер называл погибшего корреспондента «татарским бифштексом», фашистом и падалью.

Московский Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сюткина подозревают в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По этой статье блогеру может грозить до 10 лет лишения свободы.

«По данным следствия, Сюткин разместил в своем публичном канале в мессенджере «Телеграм» публикации, которые согласно психолого-лингвистическим исследованиям содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации против мирного населения Украины», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что Сюткина доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Кто такой Павел Сюткин?

Павел Сюткин — выпускник МГИМО, писатель и эксперт по истории русской кухни. Свою карьеру Сюткин начинал на госслужбе и в финансовом секторе, однако впоследствии стал заниматься исключительно гастрономическими исследованиями. В 2015 году представлял Россию на ЭКСПО в Милане в качестве официального посла.

В соавторстве с супругой Ольгой Сюткиной написал несколько книг о кулинарии. Среди них «Непридуманная история советской кухни», «Русская кухня: от мифа к науке» и бестселлер «СССР CookBook», который отметила газета The New York Times.

Сюткин неоднократно получал премии Gourmand World Cookbook Awards за вклад в сохранение гастрономического наследия. В 2022-м году «Российская газета» назвала супругов самыми известными на сегодняшний день исследователями истории русской кухни.

Политические взгляды

Вместе с супругой Сюткин ведет Telegram-канал «Русская кухня: история», в котором часто критикует спецоперацию и российскую власть. Еще в 2023 году журналист Андрей Медведев просил СК РФ проверить Сюткина после публикации о смерти военного корреспондента Владлена Татарского. В посте блогер называл военкора «татарским бифштексом», фашистом и падалью. Сейчас публикации удалена с канала Сюткина.

«Есть такая семейная пара Ольга и Павел Сюткины. Они с нулевых годов занимаются историей русской кухни. Писали книги, выступали по телевидению. Их работы продавались во всех популярных книжных сетях. Они выступали по Первому каналу, даже имели свои передачи. Но тут наступило 24 февраля. И внезапно эксперты по русской кухне стали проукраинскими политиками. Они начали регулярно писать не только о кухне, но и о том, как Россия загибается, умирает. Сюткины пошли бегать по иноагентским изданиям и рассказывать о том, какие плохие русские люди обижают украинцев», — писал Медведев.

В 2024-м канал «Сыны Монархии» также называл блогера русофобом и призывал «гнать отовсюду взашей».

«В кухне он не разбирается, Россию ненавидит, строчит постики в защиту мигрантов с их собачьей шаурмой, двигает либеральные нарративы, унижая все русское», — говорилось в публикации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами