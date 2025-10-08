Спорткомплекс разрушен, погибла учительница: ВСУ атаковали ракетами поселок под Белгородом

В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли учительница и двое мужчин

Украинские войска обстреляли поселок Маслова Пристань в Белгородской области, основной удар пришелся по физкультурно-оздоровительному центру. В результате атаки погибли трое человек, включая 25-летнюю учительницу, еще десять человек получили ранения. По информации Mash, ВСУ выпустили по поселку не менее трех снарядов РСЗО «Град». СК квалифицировал действия украинских военных как теракт и возбудил уголовное дело.

В Белгородской области в результате ракетного удара украинской армии по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа погибли двое мужчин и одна молодая женщина, еще десять человек получили ранения. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Семь женщин доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое. Три женщины после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение», — отметил он в своем Telegram-канале.

Пострадавшие получили множественные осколочные ранения и баротравмы.

Гладков подчеркнул, что в результате обстрела частично разрушен социальный объект. Удар пришелся по физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) «Пристань спорта», открытому в 2014 году. Это был последний работающий ФОК в агломерации, уточнил Telegram-канал «Записки ветерана».

«На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны — идет работа по разбору завалов. Под завалами могут быть люди», — добавил глава региона.

Гладков осмотрел место удара вместе с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

«Шла на работу, но на уроке не появилась»

Среди погибших оказалась 25-летняя учительница русского языка и литературы Масловопристанской средней школы Евгения Кравченко. Она родилась 6 января 2000 года.

«В момент удара Евгения шла на работу, но на уроке не появилась. Школа находится в паре минут ходьбы от ФОКа», — пишет SHOT.

Согласно информации, опубликованной на сайте местной школы, Кравченко работала по специальности три года, пять раз повышала свою квалификацию. Представляла школу на муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России — 2024» в номинации «Педагогический дебют».

Последний пост на ее странице в социальной сети «ВКонтакте» — это свадебные фотографии с мужем и краткая подпись: «25.05.25».

Ее супруг Эрвин Мамбетов в беседе с РИА Новости подтвердил гибель Евгении и уточнил, что она находилась в ФОКе на тренировке. По словам матери девушки, травмы оказались слишком серьезными.

Атака «Градом» и реакция СК

Вооруженные силы Украины выпустили по спортивному объекту не менее трех снарядов реактивной системы залпового огня «Град», узнал Mash. Украинская армия неоднократно применяла подобные системы для обстрела приграничных регионов. В частности, 25 сентября ВСУ атаковали «Градом» поселок Белая Березка Брянской области, где пострадали девять мирных жителей, включая ребенка.

Гладков рассказал, что жителям Масловой Пристани помог сигнал ракетной опасности — они успели уйти от окон и укрыться в безопасном месте. Исходя из сообщений, опубликованных в Telegram-канале губернатора, ракетная опасность в регионе действовала с 9:12 по 9:21 мск.

Кроме ФОКа, в поселке повреждены семь автомобилей, а также кровли, окна, балконы и фасады двух многоквартирных домов. Жителей переместят в пункт временного размещения.

Региональная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ. Ведомство усмотрело в действиях ВСУ террористический акт (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас следователи и криминалисты фиксируют обстоятельства преступления, допрашивают очевидцев и назначают необходимые экспертизы.