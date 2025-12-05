Госдума не поддержала идею введения ограничений на управление авто пожилыми людьми

Введение ограничений на управление автомобилем с определенного возраста может привести к дискриминации миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева («Единая Россия»).

«Инициатива, на мой взгляд, избыточна. У нас растет продолжительность жизни, люди более ответственно относятся к своему здоровью, ну и медицина идет вперед. Это значит, что с каждым годом без прав будет оставаться все больше граждан, - сказал депутат. - Дискриминация только по возрасту просто лишит социальной активности, а то и работы миллионы здоровых и адекватных людей», — сказал Федяев.

В России хотят пересмотреть определения, при которых люди старшего поколения допускаются к вождению. Это прописано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

«На протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%», — говорится в документе.

В Стратегии также указано, что водители старшего возраста чаще становятся виновниками транспортных происшествий ‎по сравнению с представителями других возрастных групп. Также приведена статистика, по которой к 2030 году доля граждан в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит ‎25,8%.

Исходя из этих фактов предлагается провести адаптацию старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении.

