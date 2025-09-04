На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией сбили 46 беспилотников. Военная операция, день 1289-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1289-й день
Сергей Мирный/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 46 беспилотников над регионами РФ и акваторией Черного миря. Власти Великобритании направили Украине оружие и военную технику на £1 млрд, полученных за счет замороженных российских активов. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мира. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:42

🔴 Над Волгоградской областью сбили еще четыре БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

8:33

Трамп заявил, что продолжит продвигать мирное урегулирование украинского конфликта.

8:25

Взрывы ночью произошли в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов

8:17

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения в рамках военного конфликта, но в ближайшее время «кое-что произойдет», ситуация поменяется, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

8:12

Власти Великобритании направили Украине оружие и военную технику на £1 млрд, полученных за счет замороженных российских активов, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 24 дрона сбили над Ростовской областью, 16 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1289-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

В МИД РФ призвали Азербайджан освободить задержанных россиян
«Давление на ЦБ слишком велико». Снизят ли ключевую ставку в сентябре?
Депутат Аксаков ожидает снижения ключевой ставки до 17% на заседании 12 сентября
Станет ли ИИ непревзойденным хакером? Кто и зачем делает из ChatGPT кибероружие
ИБ-эксперт Сидорук: искусственный интеллект ускоряет хакерские кибератаки
Легенда об атомном армагеддоне: почему человечество точно выживет в ядерной войне
День специалиста по ядерному обеспечению России отмечается 4 сентября
Россиянин создал инсталляцию для Burning Man, но пропал после бури. Его нашли зарезанным в палатке
Россиянина Вадима Круглова убили на фестивале Burning Man в Неваде
4 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 4 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Символ Лиссабона фуникулер «Глория» рухнул. Погибли 15 человек
«Пусть приезжает в Москву». Путин пригласил Зеленского в РФ
Путин: Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву
«Ленинград» на Северном полюсе. Круиз российской элиты сорван из-за криптоскандала
FT: Элитный круиз для россиян отменили из-за ареста миллионера Гугнина в США
Завод «Светлана»: амбициозные планы после смены владельца
Руководство завода «Светлана» рассказало о планах развития предприятия
«Спасибо за все годы невероятного счастья»: история жизни Марины Зудиной, вдовы Табакова
Актрисе Марине Зудиной исполнилось 60 лет
«Истощилка не выросла, хер Мерц»: канцлер Германии призвал истощить экономику РФ
Песков заявил, что Мерц нехорошо высказался в отношении Путина
Тяга к порядку или невроз? Кто такие педанты и чем они отличаются от перфекционистов
Педантичность — это хорошо или плохо? Разбираем плюсы и минусы этого качества личности
