Над Россией сбили 46 беспилотников. Военная операция, день 1289-й

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения в рамках военного конфликта, но в ближайшее время «кое-что произойдет», ситуация поменяется, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.
Власти Великобритании направили Украине оружие и военную технику на £1 млрд, полученных за счет замороженных российских активов, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 24 дрона сбили над Ростовской областью, 16 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью.