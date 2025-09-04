«Не оставить им выбора»: Трамп объяснил, как он помирит Россию и Украину

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Аляске, 15 августа 2025 года

Трамп заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к миру

Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к миру. Однако он намерен довести это дело до конца, признав, что украинский кризис оказался намного сложнее других конфликтов. Президент США раскрыл свой замысел: он намерен «собрать лидеров воюющих стран в одной комнате» под своим «руководством» и не дать им никакого выбора, кроме как заключить мирное соглашение. При этом он еще раз объяснил свои планы тем, что просто хочет «спасти людей», а на Нобелевскую премию мира не претендует. Тем временем президент России пригласил своего украинского коллегу в Москву, в МИД Украины назвали такое предложение «неприемлемым».

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока что не готовы заключить мирное соглашение, заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщил CBS News.

«Я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским <...> Что-то произойдет, но они пока не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем», — сказал Трамп.

При этом американский президент все еще привержен достижению мирного соглашения. Он охарактеризовал свою позицию как реалистичную и оптимистичную. Трамп утверждает, что внимательно следит, как Путин и Зеленский справляются с этим переломным моментом в переговорах.

«Я думаю, мы со всем разберемся. Честно говоря, я думал, что российский вариант будет самым простым из тех, что я остановил, но, похоже, он немного сложнее других », — добавил Трамп.

Он отметил, что недоволен последними российскими ударами по украинским городам. Трамп снова обозначил, что у него хорошие отношения с Путиным, а также с лидерами КНР и КНДР. Однако «насколько они хороши», будет понятно в течение «следующей недели-двух».

По словам Трампа, его дипломатический подход заключается в том, чтобы собрать лидеров воюющих стран в одной комнате под его «руководством». При этом им не дадут никакого другого выбора, кроме как заключить мирное соглашение.

Американский лидер утверждает, что такой подход требует терпения, однако он уже показывает результаты: Трамп помог заключить два мирных соглашения в этом году.

«К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их вместе в одной комнате или хотя бы даю им поговорить, у них, кажется, все получается. Мы спасли миллионы жизней. <...> Они воюют друг с другом так долго, что даже не думают о мире. Это становится образом жизни. Когда я собираю их вместе, собираю людей в одной комнате, я могу их убедить: «Пошли! Давайте заключим мир. Хватит уже. Вы потеряли достаточно жизней», — заключил Трамп.

Американский президент отметил, что не ищет внимания, а просто хочет спасать жизни. Он также сообщил, что не претендует на Нобелевскую премию мира.

Варианты завершения конфликта

Конфликт на Украине может завершиться после заморозки боевых действий по линии фронта, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «Новини.LIVE». Однако окончательное решение будет принимать Зеленский. По словам чиновника, сейчас они проводят консультации с европейскими и американскими партнерами. Он считает, что Запад должен «инвестировать» в справедливое завершение конфликта, чтобы Россия не получила выгоды.

При этом Зеленский в интервью Le Point предположил, что для завершения кризиса может быть реализован сценарий Южной Кореи — после окончания войны они не подписали ни одного настоящего мирного договора. Он добавил, что США — это союзник Южной Кореи, который не позволяет КНДР взять территории соседа под контроль. Однако даже в таких условиях южнокорейцы сильно рискуют, пока Северной Кореей правит нынешнее руководство.

«Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которыми владеет Южная Корея», — уточнил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что полное воспроизведение южнокорейской модели, скорее всего, не подойдет Украине в плане безопасности. Однако он назвал экономическую модель страны хорошим примером.

Встреча Путина и Зеленского

На пресс-конференции 3 сентября Путин еще раз заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским контакта, однако сомневается в целесообразности такого контакта в ближайшее время.

«После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева [в 2022 году], сразу ситуация поменялась. Нам сказали, почти дословно, следующее: «Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам». Это звучало примерно так», — заявил Путин, добавив, что если Зеленский уже готов к встрече с ним, то он может приехать в Москву.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал предложение Путиным неприемлемым:

«Прямо сейчас, по меньшей мере семь стран готовы принять у себя встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива».

По его словам, предложения стран серьезные, Зеленский готов к встрече там в любой момент.

По данным РИА Новости, Турция предложила участникам конфликта и западным партнерам организовать встречу Путина и Зеленского, но пока что реакции не получила.

«С нашей стороны на высшем уровне было предложено провести саммит по урегулированию конфликта на Украине с участием всех сторон. Мы готовы организовать такой саммит. Господин президент [Тайип Эрдоган] держит вопрос на повестке», — уточнил источник агентства.

Накануне Эрдоган встречался с Путиным в Китае. Его канцелярия сообщила, что Турция продолжает способствовать прекращению конфликта. Они считают, что Анкара внесла вклад в мирный процесс организацией переговоров в Стамбуле.

На Западе пока скептически относятся к возможности организации встречи глав России и Украины в ближайшее время.

«Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет», — еще в конце августа заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.