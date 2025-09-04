«Гарантии безопасности Украины уже готовы»: к чему привела встреча «коалиции желающих»

Во время встречи «коалиции желающих» в Париже, 4 сентября 2025 года

Сегодня в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», главной темой которой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Его спецпредставитель Стив Уиткофф принимал непосредственное участие в очной части встречи, но покинул ее через 45 минут после начала.

Четвертого сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих» — неформальной группы стран, озабоченных поддержкой Украины в ее конфликте с Россией. В коалицию входят более 30 государств, заседание проходило в гибридном формате: одна часть лидеров присутствовала в Елисейском дворце лично, другая часть подключилась онлайн.

Кто был на встрече В том или ином формате во встрече участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер-министр Эстонии Михал Кристен, президент Литвы Гитанас Науседа. Кроме них, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Последний, по сообщению газеты «Европейская правда», покинул заседание спустя 45 минут после его начала.

Заявления участников

«Коалиция желающих» намерена поставить Украине ракеты большой дальности «для укрепления ее обороноспособности». Об этом стало известно из официального заявления правительства Великобритании по мотивам выступления премьер-министра Кира Стармера. В нем, кроме того, указано, что коалиция «дала нерушимую клятву Украине при поддержке президента Трампа» и теперь собирается «пойти еще дальше, чтобы оказать давление на [президента России Владимира] Путина и добиться прекращения боевых действий». В публикации отдельно подчеркивается, что, с точки зрения Стармера, «Путину доверять нельзя».

Другие участники встречи выступили с более общими заявлениями без какой-либо конкретики.

Так, премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что переговоры «были сосредоточены на достижении дальнейшего прогресса в вопросе гарантий безопасности для Украины, которые потребуются для обеспечения любого соглашения о прекращении огня или мира».

Президент Румынии Никушор Дан высоко оценил прошедшую встречу, отметив, что ее участникам «нужно продолжать оказывать давление на Россию, поскольку она продолжает демонстрировать, что не хочет мира».

Премьер-министр Эстонии Кристен Михаль заявил, что «Россия не имеет права голоса в вопросе будущего Украины — или будущего Европы и НАТО».

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к «трансатлантическому единству», которое необходимо для того, чтобы не идти на уступки России.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что «гарантии должны обеспечивать реальное сдерживание, а не быть очередным Будапештским меморандумом».

По окончании встречи в Париже главы европейских стран провели онлайн-беседу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Reuters, Трамп потребовал от европейцев прекратить покупать российскую нефть и усилить экономическое давление на Китай, чтобы наказать его за финансирование военных действий России.

Каковы итоги?

Итоги встречи подвел на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что мнение участников о том, что «Украина выступает за мир, а Россию нужно назвать агрессором», не изменилось. По его словам, «Россия действует с согласия многих своих партнеров по всему миру» и «пытается затянуть мирный процесс».

Макрон подчеркнул, что «гарантии безопасности для Украины уже готовы».

«Несколько стран готовы принять участие на суше, на море или в воздухе в обеспечении безопасности народа Украины и поддержании режима прекращения огня после его введения, а также в поддержании и обеспечении мира», — сказал Макрон.

При этом перед принятием каких-либо конкретных действий европейские лидеры намерены сначала организовать переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также встречи «в другом формате». А затем, «если Москва не захочет соблюдать эти условия, нам придется предпринять дальнейшие шаги вместе с США».

Второй участник пресс-конференции, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он хочет «завершить эту войну как можно скорее» и «создать условия для дипломатических переговоров, гарантируя при этом долгосрочные гарантии безопасности для Украины».

По мнению Зеленского, для прекращения боевых действий необходимо «лишить российскую военную машину ресурсов» путем усиления политического давления и ужесточения экономических санкций. Основным фактором гарантий безопасности Украины должна стать ее сильная армия. Кроме того, планируются дальнейшие поставки оружия и финансирование украинского производства вооружений на местах.

Зеленский снова отказался ехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Если хотите, чтобы встречи не было, пригласите меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — это уже хорошо. Но готовности к миру пока нет. Со встречи такого уровня взрослые лидеры должны выходить с каким-то результатом, желательно — окончанием войны», — сказал он.

В дальнейшем, по словам украинского лидера, парламенты европейских стран должны будут юридически закрепить гарантии безопасности Украины.

«Все партнеры понимают, что повторения Будапештского меморандума мы не хотим и не воспринимаем, равно как и Минские соглашения. Поэтому мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, а значит нужно, чтобы за них голосовали в парламентах тех или иных стран», — сказал он.

Говоря о возможном в будущем членстве Украины в Евросоюзе, Зеленский подчеркнул, что Киев рассматривает этот шаг как часть общих гарантий безопасности своей страны.

«В нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт», — сказал он.