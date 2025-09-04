«Главный экзамен — война». Почему Китай должен отправить военную технику с парада на СВО

Ракеты YJ-17 во время военного парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине, Китай, 3 сентября 2025 года

Страны Запада поставляют и намерены продолжать поставлять ВСУ вооружение, военную и специальную технику, по сути используя Украину как полигон для испытания оружия. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок предлагает Китаю взять пример со стран НАТО и испытать свое новейшее оружие, показанное на параде Победы, в реальных боевых условиях. Почему Китай должен успеть протестировать свое вооружение на СВО — в нашем материале.

4 сентября в Париже в смешанном формате состоится встреча «коалиции желающих». Ряд участников, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, будут участвовать в форуме по видеосвязи. В столице Франции будут обсуждаться гарантии безопасности Украине.

В Киеве считают, что хорошо вооруженная армия — лучшая гарантия безопасности, и Украина намерена закупить вооружения и военной техники на многие миллиарды долларов, которые должны быть выделены европейскими государствами-участниками НАТО.

Надо заметить, что с началом вооруженного конфликта на Украине и в настоящее время страны Североатлантического альянса намерены поставлять ВСУ оружие, военную и специальную технику, разнообразное имущество по службам тыла, разведданные. Так будет, по всей видимости, продолжаться и в обозримом будущем. Вопрос в объемах и сроках.

То есть страны Запада поставляли и поставляют оружие Украине. А стратегические партнеры Российской Федерации?

И вот в этом плане интересна позиция Китая. На военном параде в Пекине НОАК продемонстрировала на площади Тяньаньмэнь свое новейшее вооружение и военную технику: противокорабельные ракеты, боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты с ядерными зарядами, гиперзвуковые системы и разнообразные средства борьбы с БЛА.

Как известно, главный экзамен для любого образца вооружения — война. Только боевые действия могут показать, оправдались ли заложенные в ту или иную систему тактико-технические характеристики. Любые заводские, совместные и государственные испытания убедительного и однозначного ответа на этот вопрос дать не могут, как бы они ни были приближены к условиям военных действий.

И национальные интересы, и интересы вооруженных сил, а также оборонно-промышленного комплекса любого государства заключаются в том, чтобы при первой же возможности опробовать свое оружие, личный состав и командиров в условиях войны, чтобы убедиться в их боеспособности и проверить тактико-технические характеристики.

К примеру, Китай показал на параде свой новый основной боевой танк ZTZ-201. Считается, что эта боевая бронированная машина свидетельствует о переходе к доктрине, в которой во главу угла ставятся мобильность, активная оборона от БЛА и цифровая интеграция, а не толщина брони. А верна ли эта доктрина? А правилен ли сам этот подход? Наконец, как это можно проверить и убедиться в высоких ТТХ? А на самом деле нет ничего проще — отправить партию (примерно 1000 единиц) этих боевых машин в зону СВО. И там в условиях боевых действий проверить правильность своих концепций и набрать необходимую статистику боевого применения. Вот на некоторые наши танки в ходе боевых действий налетают по 60 БЛА. А китайский ZTZ-201 отобьется от этого роя? Или как?

К примеру, на параде в Пекине было продемонстрировано большое количество беспилотных летательных аппаратов, среди которых присутствовал и БЛА GJ-11 «Острый меч» с радиусом боевого применения в 1600 км. Считается, что у этого аппарата чрезвычайно низкая эффективная отражающая поверхность — всего 0,009 квадратных метров. Стало быть, этот БЛА способен действовать в оспариваемом воздушном пространстве. А как это проверить? Только участием БЛА GJ-11 в зоне военной операции. И только боевые действия дадут ответ на вопрос — так ли уж невидимый «Острый меч» для локаторов противника.

close Беспилотный летательный аппарат GJ-11 «Острый меч» Tingshu Wang/Reuters

Китай показал на своем параде самые разнообразные средства борьбы с БЛА — от постановщиков помех до микроволновых излучателей. А насколько они эффективны? Как это можно проверить? Опять-таки — только в ходе боевых действий. И опять-таки в зоне СВО, пока еще есть такая возможность.

Наконец, в НОАК уделяют большое внимание развитию зенитных ракетных систем всех классов. В этом году на параде впервые показали новейшие зенитные ракетные системы большой дальности HQ-26 и современную систему противоракетной обороны HQ-29. Помимо этого, были продемонстрированы HQ-19 и HQ-20.

Боевого опыта расчеты зенитных ракетных войск НОАК не имеют. Все показанные на параде системы участия в боях не принимали. А почему бы не отправить в зону СВО несколько соединений ЗРВ НОАК? То есть не только системы и комплексы, а боевые расчеты на своей технике. И убедиться и в подготовке личного состава, и в характеристиках ЗРК/ЗРС, ведь каждую ночь в ударах по объектам на территории России принимают участие по несколько сотен украинских БЛА.

Пример отправки в зону боевых действий подразделений и частей Вооруженных сил КНДР уже есть. И по большому счету, участие в боях вооружения, военной и специальной техники (если оно будет принято) исключительно в интересах военно-политического руководства Китая.

Другая подобная возможность может в исторически обозримый срок и не представиться. Помимо прочего, полученный опыт боевого применения китайского оружия может на несколько порядков увеличить экспортный потенциал ОПК Поднебесной.

Остается только задать вопрос китайским товарищам — «а в чем, собственно говоря, дело, друзья? Почему медлим? Ведь можем и не успеть. Россия справится с неприятелем собственными силами. А ваше оружие так и останется, что называется, выставочными экземплярами».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).