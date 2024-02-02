Военная операция на Украине, день 709-й

В ходе контрнаступления 2023 году ВСУ были допущены «тактические ошибки», признал в интервью телеканалу «24» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В подконтрольном Киеву Херсоне в основном остаются пожилые граждане, население города сокращается из-за невыносимых условий жизни, утверждает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ночью по территории Украины было выпущено 25 дронов, 11 из них были сбиты – сводка Генштаба ВСУ
Власти Украины увеличили оценку убытков от военного конфликта с Россией с $750 млрд до $1 трлн. Эту цифру в эфире телемарафона назвал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора о своем увольнении дал понять президенту Владимиру Зеленскому, что ситуация на поле боя вряд ли станет лучше, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Генерал заявил главе государства, что скорое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно. Он также высказал несколько идей о проблемах, с которыми столкнется его преемник.
Российские военнослужащие осваивают на одном из полигонов боевые машины поддержки танков «Терминатор», сообщает Минобороны РФ. После завершения обучения машины будут переданы боевым подразделениям.
БМПТ «Терминатор»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
В Кропивницком и Кривом Роге Днепропетровской области ночью произошли взрывы, работала ПВО, сообщили местные СМИ.
После удара в Кривом Роге получила повреждения подстанция, потребители обесточены, сообщили в «Укрэнерго».