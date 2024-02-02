Военная операция на Украине, день 709-й

08:08

Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора о своем увольнении дал понять президенту Владимиру Зеленскому, что ситуация на поле боя вряд ли станет лучше, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Генерал заявил главе государства, что скорое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно. Он также высказал несколько идей о проблемах, с которыми столкнется его преемник.