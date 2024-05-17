В МИД заявили, что Россия не собирается нападать на страны НАТО

Россия не собирается нападать на страны НАТО, рассуждения об этом абсурдны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, недавно по команде из США «модным» стали рассуждения о том, что президент России Владимир Путин не остановится на Украине, и после нее нападет на страны НАТО.

«Это полнейший абсурд, это даже не дезинформация, это злостное и злобное передергивание самой сути той политики и того абсолютно логического фундамента, на котором все наши действия основываются...» — сказал Рябков.

22 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия может атаковать страны НАТО, если победит в конфликте на Украине.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин вторгнется в страны Балтии в случае победы в конфликте.

Ранее президент Чехии призвал Европу противостоять России.