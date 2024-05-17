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Для российской армии создали новый беспилотник для глубинных атак

НПО «Стрела» создало для ВС РФ беспилотник для атак ВСУ в глубине фронта

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Научно-производственное объединение (НПО) «Стрела» создало для Вооруженных сил России беспилотник для атак объектов ВСУ в глубине фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей НПО.

В «Стреле» рассказали, что одноименный беспилотник самолетного типа будет эффективен в условиях противодействия со стороны сил радиоэлектронной борьбы.

«Также БПЛА самолетного типа имеет возможность пролетать расстояния куда большие, чем FPV-квадрокоптеры. Самолет можно запускать в тылу, в удалении от линии боевого соприкосновения, что обеспечивает большую безопасность боевому расчету и возможность пролетать вглубь обороны противника», — сообщили в «Стреле».

До этого компания-разработчик систем радиоэлектронной борьбы «Лаборатория ППШ» представила комплекс для защиты штурмовых групп от дронов под названием «Фумигатор».

Гендиректор компании-разработчика уточнил, что «Фумигатор» способен создать купол в радиусе 250-300 метров, в рамках которого дроны противника не будут работать.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны стали большой проблемой для ВСУ.

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