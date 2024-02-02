Непопулярная мера. Киев готовится к новой волне мобилизации Кличко заявил о необходимости новой мобилизации для ротации ВСУ на фронте

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, зачем Украине нужна новая волна мобилизации. Он заявил, что находящиеся на передовой военные нуждаются в ротации. Тем временем в Раде готовятся к принятию нового закона об ужесточении правил мобилизации, а граждане уже придумывают новые способы уклонения от перспективы оказаться на передовой. Некоторые даже пытаются пересечь границу под видом диких животных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украина нуждается в новой волне мобилизации для обеспечения ротации войск на передовой. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на передовой. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, живущих в тылу», — сказал он.

По его словам, в настоящее время мобилизованы 100 тыс. киевлян, мужчин и женщин, а из бюджета столицы было выделено около 7 млрд гривен (примерно €170 млн) для поддержки армии Украины.

Закон о мобилизации на Украине

В конце декабря 2023 года правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, но 11 января его вернули на доработку. В последней версии законопроекта предлагается снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. В течение 60 дней с начала проведения мобилизации или не позднее даты, указанной в повестке, военнообязанный должен явиться в военкомат.

Законопроект упростит и порядок вручения повесток. Ее могут вручить как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Днем вручения будут считать дату получения военкоматом уведомления о доставке письма в электронный кабинет.

В документе говорится, что ограничить выезд из страны граждан военкомат может через суд. Дело будет рассматриваться в течение 15 дней. Также в судебном порядке могут быть арестованы банковские счета и водительские права тех, кто не выполняет требования военных. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, желающие покинуть территорию Украины, должны будут выписаться из военкомата.

Согласно новому законопроекту, женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, подлежат постановке на воинский учет. Все призывники к месту службы доставляются местными органами власти.

Ожидается, что депутаты проголосуют по проекту на пленарном заседании 6 февраля.

Бегство под видом диких зверей

Из-за угрозы оказаться на фронте, украинцы стали придумывать способы уклонения от мобилизации. Один из распространенных методов — это пересечение государственной границы и запрос убежища в соседних странах. Как пишет украинская «Вiкна», в Винницкой области пограничники выявили мужчин, которые передвигались по полю на четвереньках, чтобы выдать себя за диких животных. Считается, что сбежать с Украины животному проще, чем человеку.

Если граница проходит через реку, то, по словам пограничников, украинцы прибегают к использованию гидрокостюмов, ласт или подводных турбин. Пойманных беглецов сразу отправляют в ТЦК территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

Если украинец хочет уклониться от службы в армии, то иногда его предупреждают, что «не сейчас, не завтра», но будут последствия. Так военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Пиночет рассказал в интервью изданию hromadske, что мужчин пытаются уговорить пойти на службу и выходят на связь с их семьями. Военнообязанных просят подумать о своих родных.

Непопулярная мера

Говоря о необходимости укомплектования украинской армии, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью CNN высказал мнение, что украинские государственные институты не обладают нужным инструментарием для повышения укомплектованности армии без «непопулярных мер».

«Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации людских ресурсов и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без применения непопулярных мер», — пояснил он.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов также считает необходимым провести мобилизацию в стране из-за дефицита людей на фронте.

«Невозможно даже представить себе, что мы сможем обойтись без мобилизации», — сказал он в интервью Financial Times.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну. Как пишет The Guardian, большое число мужчин не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.