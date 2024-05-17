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На Кубани подростки избили участника спецоперации

В парке Кубани подростки избили участника СВО

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Подростки избили участника специальной военной операции в станичном парке Каневского района. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следственный комитет по Краснодарскому краю.

Согласно официальному заявлению, вечером 13 мая 2024 года возник конфликт между несовершеннолетними, находившимися в парке станицы Челбасской, и участником операции.

В результате конфликта подростки нанесли мужчине удары руками и ногами по туловищу и голове. Пострадавший был доставлен в больницу, врачи оказали ему необходимую помощь.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Фигурантов скоро доставят к следователю для дальнейшего расследования, уточнили в правоохранительных органах.

9 мая сообщалось, что мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки. По словам местных жителей, их сосед получил переломы обеих ног и восстанавливался. Он ходит в специальной обуви и с костылем. Россиянин длительное время не мог спуститься к своей машине, но в день произошедшего все же сделал это. Он завел автомобиль и включил музыку, громкость которой не понравилась соседу.

Ранее ветеран СВО и его жена пострадали в драке в Ростове-на-Дону.

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