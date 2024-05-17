В Сербии высказались о посредничестве между РФ и Украиной

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что посредничеством между РФ и Украиной должны заниматься председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. С таким заявлением он выступил в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем. Но мы малы для этого», — подчеркнул он.

При этом Вучич напомнил, что Сербия еще 27 февраля 2022 года заявила о своем осуждении «вторжения российских сил на Украину», поскольку оно представляет собой нарушение территориальной целостности страны.

«Сербия из-за своих традиционных отношений и всего, через что сама прошла, не желает вводить санкции», — пояснил он.

При этом сербский лидер отметил, что отказ от санкций в отношении РФ одновременно дает Белграду преимущества и создает трудности из-за давления со стороны Запада.

До этого в Сербии мужчина был задержан за угрозы президенту Вучичу.

Ранее Вучич объяснил подоплеку принятия резолюции по Сребренице.