«Могут снять с поста за 15 минут»: чем грозит Зеленскому конфликт с Залужным

Конфликт Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным на фоне слухов об отставке генерала может получить иное развитие. С точки зрения американского журналиста Сеймура Херша, уйти придется самому лидеру Украины, а военный будет поставлен на его место. Помимо Залужного, на смену Зеленскому прочат главу СБУ Кирилла Буданова и экс-президента Петра Порошенко. Может ли конфликт с главкомом ВСУ привести к отставке главы государства и кто придет ему на смену, в материале «Газеты.Ru».

Политическая обстановка на Украине с конца января привлекает особое внимание в международном медиапространстве. Связано это с появлением в СМИ информации о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного по решению украинского лидера Владимира Зеленского. Эта история не нашла официального подтверждения, но породила множество смежных материалов, в том числе о провальных попытках заменить Залужного на главу СБУ Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками украинской армии Александра Сырского.

В СМИ называются различные сроки ухода Залужного, в частности, CNN делает ставку на начало февраля. Проблемы между Зеленским и Залужным начались летом прошлого года со споров по ситуации на фронте, а в итоге привели к почти открытой критике политического руководства со стороны главкома ВСУ в западной прессе.

Пока западные и украинские СМИ пытаются угадать сроки отставки главнокомандующего и предсказать его дальнейшее будущее, появляются предположения и об альтернативном сценарии развития событий. Так, американский журналист Сеймур Херш пишет, что Запад сделал ставку на Залужного — тот должен сменить Зеленского, который «слишком много украл», и закончить военный конфликт.

«Зеленскому настанет конец, если он попытается продолжать идти своим курсом с армией, которая находится на стороне генерала. Его ожидает мятеж», — уверен Херш.

Попытку увольнения Залужного со стороны Зеленского американский журналист объясняет тем, что главком ВСУ предположительно участвовал в секретных переговорах с западными чиновниками по прекращению огня и завершению конфликта. Эту версию отчасти разделяет и немецкий активист Ким Дотком. По его мнению, украинский лидер уйдет со своего поста в течение нескольких недель, помимо Залужного, на замену предлагают Буданова или бывшего президента Петра Порошенко.

Ждать ли отставку Зеленского

Теории о возможной рокировке в руководстве Украине подпитывает состоявшийся на этой неделе визит в Киев заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, известной своим участием в «майдане» 2014 года. Официально Украина отказалась от президентских и парламентских выборов под предлогом военного положения. Это обстоятельство делает неочевидным процесс смены власти. По украинскому законодательству, если Зеленский не сможет исполнять свои обязанности или будет отстранен, то управление страной перейдет к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что сценарий со сменой украинского лидера на главкома Залужного вполне может быть реализован. Так член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Зеленскому и так грозит отставка, потому что после 31 марта он официально перестает быть легитимным.

«Украина не находится в состоянии войны, а значит обязана проводить президентские и парламентские выборы. В данной ситуации, чем ближе эта дата, тем больше у Зеленского желания избавиться от своих конкурентов и даже пойти против воли внешнеполитических кураторов. Ему просто нечего терять и если он будет отчетливо понимать, что его хотят заменить на Залужного, то он может принять решения против него. При этом уход Зеленского неизбежен, исходя из политической ситуации на Украине», — пояснил эксперт.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер допустил, что смена Зеленского на Залужного вряд ли будет иметь смысл в текущей ситуации.

«Это вполне может произойти, но вопрос, почему именно сейчас. В западных СМИ пишут, что Залужный сказал Зеленскому о том, что ситуация на фронте не улучшиться. Приехала Нуланд с миссией что-то решить, но пока никакой информации нет. Не исключено, что статус-кво будет сохранен. Потому что, если они сейчас сменят Зеленского на Залужного, ситуация на фронте не улучшится. Однако в будущем такой обмен может произойти, если политический рейтинг главкома ВСУ к тому моменту будет находиться на должном уровне», — добавил эксперт.

Кто метит в президенты Украины

Залужный далеко не единственный вариант замены Зеленского, если она произойдет. В разное время место президента Украины пророчили Порошенко, экс-премьеру Юлии Тимошенко и бывшему советнику главы офиса украинского лидера Алексею Арестовичу . По последнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), второе место по уровню доверия в стране, после Зеленского, занимает телеведущий Сергей Притула с 69% голосов. А замыкает тройку лидеров мэр Киева Виталий Кличко с 52% поддержки.

С точки зрения Богдана Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, кандидатов на место Зеленского на самом деле довольно много. По его словам, в частности, это касается нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой и бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова.

«Президента могут сделать из любого деятеля, который хоть чего-то добился, просто искусственно. На Украине эта должность во многом номинальна, она парадно-выходная. Она напоминает президентов Южного Вьетнама, которые тоже имели должности, деньги и обладали определенной автономией в рамках внутренней политики, но очень сильно зависели от США», — указал эксперт.

В то же время Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований отметил, что кастинг на должность президента Украины происходит не публично и все будет зависеть от того, будут ли проводиться выборы.

«Если будут, то нужен кто-то с рейтингом, а если нет, то может быть хоть Стефанчук. Сменить Зеленского — раз плюнуть. Они могут это сделать за 15 минут, как это было в Молдавии с Плахотнюком (бывший первый вице-председатель парламента, олигарх Владимир Плахотнюк, которому приписывали ключевое влияние в стране. — «Газета.Ru»). Это уже было и может снова повториться», — подчеркнул эксперт.