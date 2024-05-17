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В Новороссийске слышны взрывы над морским портом

Shot: жители Новороссийска сообщили о звуках взрывов над городом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Жители Новороссийска в Краснодарском крае сообщили о звуках взрывов и стрельбы над городом. Сообщения передает Telegram-канал Shot.

«Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около 3 часов ночи в районе местного порта. Также в нескольких районах были слышны характерные звуки пролета БПЛА», — сообщает издание.

Официальной информации о том, что в данный момент происходит в Новороссийске, не поступало.

До этого губернатор города Михаил Развожаев заявил, что российский флот отражает атаку морских и воздушных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в акваторию Севастополя.

Отдельно губернатор Севастополя обратился к жителям города с требованием не снимать происходящее на камеру и не выкладывать видео в интернет, так как эти действия оказывают помощь украинской армии. За подобные действия в регионе предусмотрено наказание.

Ранее в Крыму силы ПВО сбили несколько ракет у аэродрома Бельбек.

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