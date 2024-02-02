Немецкий канал показал репортаж о восстановлении Мариуполя. Украина требует объяснений

29 января на немецком канале ZDF вышел репортаж Армина Корпера из Мариуполя под названием «Редкий взгляд на российскую оккупацию». В материале корреспондент ZDF сообщил о «значительной реконструкции города».
Корпер удивился, что Мариуполь живет обычной жизнью и совсем не похож на город-призрак. В Мариуполе есть отопление, водопровод, горячая вода и интернет, открыты магазины и рестораны. Кроме этого, быстро строятся новые улицы, школы, жилые районы. Журналист отметил, что Россия вкладывает в Мариуполь большие деньги.
Жители города, по словам Корпера, не чувствуют себя «заложниками» и поддерживают Россию.
Многие из них приняли решение остаться в городе, потому что здесь «не запрещен русский язык». Большая часть населения Мариуполя, подчеркивал журналист, русскоязычная.
«На улицах ходят люди. Они живут свои жизни и они открыты [к общению]», — сказал в репортаже корреспондент ZDF.
Реакция последовала сразу
Несмотря на то, что в материале Корпер подчеркнул, что, по его мнению, важно показывать картинку с двух сторон конфликта, на канал и на него лично обрушились с критикой.
Немецкий политолог, бывший глава Фонда Генриха Бёлля на Украине Сергей Сумленный назвал репортаж ZDF «злой пародией». Особенно, как пишет издание Focus, его возмутил тезис о том, что Россия строит в Мариуполе новые школы.
Журналист Петер Альтхаус отметил, что съемочные группы канала могут столкнуться с последствиями на Украине, потому что их коллеги попали в Мариуполь «с помощью России». Однако это, по словам Альтхауса, не главная проблема.
«Проблема не в том, что то, что говорится [в репортаже], отчасти неверно. Проблема в том, что то, что умалчивается, — еще хуже», — отметил журналист.
Выбрал неправильную формулировку
Столкнувшись с критикой, канал решил оправдаться за репортаж Корпера. В примечании от 30 января ZDF отметил, что журналист выбрал вводящую в заблуждение формулировку «город работает». Этими словами корреспондент, скорее, хотел показать, что Россия «пытается создать видимость восстановления Мариуполя», вкладывая в него средства.
Канал добавил, что Корпер отправился в город, чтобы показать «независимую картину» происходящего. В публикации утверждается, что корреспондент «ясно дает понять, что противникам российской оккупации придется опасаться репрессий, если они поговорят с западным журналистом».
«В своих репортажах из Украины ZDF ни разу не оставил сомнений в том, что Мариуполь является территорией, незаконно оккупированной Россией, и кто является агрессором и жертвой в этой войне», — заявил телеканал.
«Это не журналистика»
Однако оправдания не помогли. В украинском МИДе уже пообещали, что, если ZDF не предоставит официальных объяснений, их журналисты столкнутся с проблемами в работе на Украине.
«Искажение реальности — это не журналистика. Более того, визит руководителя московского бюро ZDF в <…> Мариуполь без согласия Украины нарушил украинское законодательство», — написал на своей странице в X пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.