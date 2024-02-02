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Немецкий канал показал репортаж о восстановлении Мариуполя. Украина требует объяснений

Спикер МИД Украины потребовал от ZDF объяснений после репортажа из Мариуполя

Шеф московского бюро немецкого канала ZDF Армин Корпер снял репортаж о восстановлении Мариуполя. За это его раскритиковали в соцсетях, а МИД Украины потребовал официальных объяснений от телеканала, пригрозив проблемами другим журналистам. ZDF попытался оправдаться, заявив, что корреспондент выбрал «вводящую в заблуждению формулировку». Но это не помогло.

29 января на немецком канале ZDF вышел репортаж Армина Корпера из Мариуполя под названием «Редкий взгляд на российскую оккупацию». В материале корреспондент ZDF сообщил о «значительной реконструкции города».

Корпер удивился, что Мариуполь живет обычной жизнью и совсем не похож на город-призрак. В Мариуполе есть отопление, водопровод, горячая вода и интернет, открыты магазины и рестораны. Кроме этого, быстро строятся новые улицы, школы, жилые районы. Журналист отметил, что Россия вкладывает в Мариуполь большие деньги.

Жители города, по словам Корпера, не чувствуют себя «заложниками» и поддерживают Россию.

Многие из них приняли решение остаться в городе, потому что здесь «не запрещен русский язык». Большая часть населения Мариуполя, подчеркивал журналист, русскоязычная.

«На улицах ходят люди. Они живут свои жизни и они открыты [к общению]», — сказал в репортаже корреспондент ZDF.

Реакция последовала сразу

Несмотря на то, что в материале Корпер подчеркнул, что, по его мнению, важно показывать картинку с двух сторон конфликта, на канал и на него лично обрушились с критикой.

Немецкий политолог, бывший глава Фонда Генриха Бёлля на Украине Сергей Сумленный назвал репортаж ZDF «злой пародией». Особенно, как пишет издание Focus, его возмутил тезис о том, что Россия строит в Мариуполе новые школы.

Журналист Петер Альтхаус отметил, что съемочные группы канала могут столкнуться с последствиями на Украине, потому что их коллеги попали в Мариуполь «с помощью России». Однако это, по словам Альтхауса, не главная проблема.

«Проблема не в том, что то, что говорится [в репортаже], отчасти неверно. Проблема в том, что то, что умалчивается, — еще хуже», — отметил журналист.

Выбрал неправильную формулировку

Столкнувшись с критикой, канал решил оправдаться за репортаж Корпера. В примечании от 30 января ZDF отметил, что журналист выбрал вводящую в заблуждение формулировку «город работает». Этими словами корреспондент, скорее, хотел показать, что Россия «пытается создать видимость восстановления Мариуполя», вкладывая в него средства.

Канал добавил, что Корпер отправился в город, чтобы показать «независимую картину» происходящего. В публикации утверждается, что корреспондент «ясно дает понять, что противникам российской оккупации придется опасаться репрессий, если они поговорят с западным журналистом».

«В своих репортажах из Украины ZDF ни разу не оставил сомнений в том, что Мариуполь является территорией, незаконно оккупированной Россией, и кто является агрессором и жертвой в этой войне», — заявил телеканал.

«Это не журналистика»

Однако оправдания не помогли. В украинском МИДе уже пообещали, что, если ZDF не предоставит официальных объяснений, их журналисты столкнутся с проблемами в работе на Украине.

«Искажение реальности — это не журналистика. Более того, визит руководителя московского бюро ZDF в <…> Мариуполь без согласия Украины нарушил украинское законодательство», — написал на своей странице в X пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

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