На границе России задержали контейнеры с формой для ВСУ. Они шли через Китай Таможня в Забайкалье задержала контейнеры из Китая с военной формой для ВСУ

В Забайкальском крае в грузовом поезде, который следовал транзитом через Китай в Польшу, задержали партию формы для военнослужащих ВСУ. При досмотре оказалось, что одежда в контейнерах отличается от заявленной спортивной и рабочей. К проверке уже подключилась ФСБ. Правоохранители пока не установили производителей обмундирования. В Госдуме тем временем заявили, что инцидент не повлияет на отношения России и КНР.

Читинские таможенники обнаружили в грузовом поезде на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» «баулы» с военной формой Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил на пресс-конференции начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев. Его слова приводит ТАСС.

Состав шел транзитом через Китай в Польшу. В декларации было заявлено, что внутри спортивная форма и рабочая одежда. При досмотре, когда таможенники просвечивали каждый контейнер, инспекционно-досмотровый комплекс показал, что содержимое не похоже на заявленное по плотности ткани и другим параметрам.

«Один контейнер «выдернули», вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», — уточнил Игнатьев.

Всего было задержано восемь контейнеров. Начальник Читинской таможни рассказал, что форма ВСУ была упакована заводским способом — спрессована и помещена в вакуумные пакеты.

Игнатьев добавил, что идет доследственная проверка, к ней уже подключилась ФСБ. Досматривать контейнеры, по словам начальника таможни, будут еще примерно неделю. Уголовное дело пока не возбуждено.

Кто является изготовителем формы, правоохранители и таможенники пока не установили.

«Может, это и не в Китае изготавливали. <…> На бирках не указан изготовитель, но на украинском языке написано, что это [военная форма]», — отметил Игнатьев.

Не отразится на отношениях с Китаем

В Госдуме РФ уверены, что попытка провоза украинской военной формы через Россию — дело рук коммерческих организаций. Официальные структуры с этим не связаны, поэтому инцидент никак не отразится на отношении РФ и Китая, заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Алексей Чепа.

«Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила. Надо внимательнее контролировать перемещения грузов, потому что не исключено, что это был не единичный случай», — сказал парламентарий.

Он также не исключил, что китайские коммерческие организации могут поставлять на Украину и другие, более значимые грузы. Депутат призвал впредь более тщательно контролировать такие моменты.

«Надо смотреть. Естественно, сами беспилотники они поставлять не могут, а вот, к примеру, запчасти к ним — да», — добавил Чепа.

Кто шьет форму для ВСУ

Военная форма неоднократно поставлялась на Украину в рамках пакетов помощи от западных партнеров. Обмундирование украинской армии предоставляли страны ЕС и НАТО — США, Канада, Дания, Эстония, Литва, Норвегия и другие.

Киев также заключал контракты с коммерческими предприятиями в других странах. Непосредственно шили форму для ВСУ в Латвии — в ноябре 2022-го этим занималась рижская фирма PRIVA, сообщал «24 канал». Зимнее обмундирование разрабатывали по стандартам НАТО.

Украинскую форму шили и в Узбекистане. Об этом рассказал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) журналист Шарофиддин Тулаганов.

В 2022 году одно из подразделений теоробороны ВСУ заключило контракт на пошив зимней формы с турецкой компанией Vector avia hava araçlari, рассказало издание «Фокус». С этой поставкой возникли проблемы. Оказалось, что зимние куртки и брюки, которые закупались по завышенной цене, «не могут использоваться по своему целевому назначению», потому что не соответствуют требованиям по материалу и прочности.

Позже выяснилось, что турецкая компания на самом деле принадлежит украинцу Роману Плетневу. В Минобороны Украины заявили, что не имеют никакого отношения к этой поставке. Генпрокуратура страны оценила ущерб в более чем 35 млн гривен.