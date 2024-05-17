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Россиянина обвиняют в краже 19 млн рублей у монастыря и бегстве в Камбоджу

МВД сообщило о выдаче РФ обвиняемого в краже 19 млн руб. у Соловецкого монастыря

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Два капитана

МВД сообщило о выдаче РФ Сергея Волкова, обвиняемого в краже 19 млн руб., выделенных на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина был объявлен в международный розыск. Его депортировали из Камбоджи в сопровождении сотрудников российского отделения Интерпола.

По версии следствия, Волков в качестве руководителя фирмы-подрядчика по госконтракту с 2011 по 2016 год осуществлял хищение средств, выделенных на реставрационные работы Минкультом. Предприятие Волкова формально занималось проведением историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия для последующей реставрации.

«Участники организованной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в министерство культуры РФ, в результате чего государству нанесен ущерб в размере более 19 млн рублей», — рассказала спикер МВД РФ Ирина Волк.

До этого соловецкие лабиринты и град Китеж были названы самыми таинственными объектами в России.

Ранее Украина обратилась к Камбодже за поддержкой и обучением офицеров разминированию.

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