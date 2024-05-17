В России запретят ароматизированные жидкости для вейпов

В России планируется запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения правительства РФ.

После принятия этого распоряжения будут разрешены к продаже только жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (содержание не менее 94 процентов) и пропиленгликоль (содержание не менее 95 процентов).

Основная цель этого запрета заключается в уменьшении потребления и распространения никотинсодержащих продуктов среди населения, особенно среди молодежи. Об этом говоритс в пояснительной записке.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания выступил с предложением не распространять мораторий на проверки бизнеса в отношении точек продажи вейпов и «наливаек».

Помимо этого ученые нашли высокие концентрации урана и свинца в анализах подростков-вейперов. Как показали анализы мочи, у молодых людей употребляющих вейпы не менее восьми раз в день, оказалось на 30% больше свинца и на 50% больше урана по сравнению со сверстниками, которые избегают вейпов или курят их лишь изредка.

Ранее в Казахстане запретили продажу вейпов и их рекламу.