«Мы, актеры — заложники внешности». Интервью с актрисой Яниной Студилиной

Актриса Янина Студилина призналась, что у нее нет времени даже на походы в спортзал. Она плотно занята в театре, на съемках в кино и работой на телевидении. К выходу третьего сезона сериала «Сестры» в онлайн-кинотеатре START с участием Янины «Газета.Ru» поговорила с актрисой о ее проектах, учебе в США и дочери.

— Ваша Лена в «Сестрах» — героиня не главная, но очень важная для развития сюжета. Как она проявляет себя в новом сезоне?

— В этом сезоне Лена наравне с сестрами — одна из главных героинь. Во многом именно она цементирует сюжет.

— Почему?

— На самом деле третий сезон раскрывает всех — все героини снимают маски. А вообще, он написан как роуд-муви — в какой-то момент сестры вместе с Леной уезжают из автосалона, и их ждет большое увлекательное путешествие. Кстати, как актрису меня этот сезон очень удивил, потому что в нем намного больше юмора, чем в двух предыдущих. А еще у Лены будет любовь.

— С кем?

— Когда мы только говорили о продолжении «Сестер», автор сценария нам сказал: «Кстати, у Лены будет любовь вот с этим героем». И я сказала: «Не может быть. Это надуманная история, так не бывает». А он ответил: «Ты прочитаешь — и поймешь, что бывает». Это все, что я могу сказать. А еще это мило и комедийно написано, мне очень хочется, чтобы зрителю это тоже понравилось.

— Почему, на ваш взгляд, Лена так нравится зрителям? В отзывах особенно отмечают именно вашу работу.

— Мне это очень приятно! На самом деле Лена очень искренняя... Она может в чем-то не разбираться, что-то не понимать, что-то у нее в жизни не получается, но она очень старается помогать другим. Она устраивает разные курсы — «как завести парня», «как найти работу». Чаще всего это делает «сапожник без сапог» — и поэтому смешно, что у Лены нет личной жизни, нет работы, но она всех очень уверенно обучает, как это найти и как это сделать. Когда я готовилась к сезону, то подписалась на человек, наверное, десять лайф-коучей, следила за ними, смотрела, и мы какие-то даже фишки их привнесли...

— О чем, на ваш взгляд, получился третий сезон «Сестер»?

— Он комедийный, добрый, искренний... Он про девчонок, про настоящую дружбу, про искренние чувства и любовь, не про деньги, не про какую-то корысть, а именно про что-то настоящее. К третьему сезоны мы вчетвером так разыгрались, что молниеносно начали видеть и слышать друг друга. Сформировались какие-то отношения, что очень помогало процессу. Мне, конечно, очень нравятся наши шоураннеры. У них в команде есть и мальчики-сценаристы, и девушка-сценарист. И она вот как-то чувствует, как мы говорим, как мы думаем. Психологический момент очень важен.

— Наверное, такая дружба всегда идет на пользу сериалам, помогает им стать долгоиграющими?

— Ой, это так по-разному, я слышу такие разные истории... Особенно про женский коллектив. Все конкурируют, кто в чем одет, кто как покрашен... У нас такого не было. У нас все в дружбе, в любви. Знаете, мне кажется, спектакли, которые создаются в любви, в хорошей дружественной атмосфере живут долго.

close 100% Янина Студилина на съемках сериала «Сестры» START

— Вы учились в Театральном институте имени Щукина — а потом в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. Расскажите, пожалуйста, в чем разница в подходе к актерскому мастерству у нас и в США?

— Удивительным образом в школе Ли Страсберга учат по той же системе Станиславского и Чехова. Но в Щукинском училище больше, конечно, театральный подход, там дают базу, которая необходима. Наше образование, мне кажется, лучшее, потому что мы учимся по первоисточнику. Но что мне понравилось в Америке в школе Страсберга: это все-таки киношкола, и там были предметы, которых у меня не было в «Щуке». Например — как проходить пробы. Это тренинг: два раза в неделю ты перед камерой, ты приходишь на пробы, тебе дают небольшое описание героини, какой-то текст — и ты должна его подготовить.

Такой тренинг, мне кажется, важен, потому что в институте ты овладеваешь профессией, но кино — это отдельный мир, в котором ты учишься на площадке. И очень здорово, если ты попадаешь к режиссеру уже с неким опытом. Поэтому в школе Ли Страсберга тоже было много чего полезного.

— Тот факт, что вы из России, влиял на отношение к вам? Был какой-то пиетет перед студенткой, которая уже училась по первоисточнику?

— Нет, если честно. Им было интересно, конечно, что я училась по вахтанговской школе, потому что Щукинское училище это как раз она. Кто-то из педагогов спрашивал. Но в основном, знаете, там идет такой поток студентов со всего мира, что как-то отдельно не выделяли.

— Вы также учились в Финансовой академии — какую профессию вы там приобрели?

— Я — экономист. Специализация «Международная экономика». Могу похвастаться красным дипломом. После окончания много куда звали на стажировку.

— Профессия пригодилась вам в жизни?

— Мне кажется, университет учит не профессии, а учит учиться, быстро адаптироваться, — и это сейчас очень ценное качество. Мир меняется с такой скоростью, что выигрывают люди, которые умеют быстро подстраиваться под новые правила. Говорить: «Я не могу больше поехать отдыхать туда-то, зато, ой, классно, я могу поехать на Байкал». Всегда искать что-то позитивное. Поэтому я ничуть не жалею, что закончила Финансовую академию — я закончила ее с красным дипломом, кстати, — у меня там остались друзья. Это, знаете, такая школа жизни.

— В последнее время вы много играете в театре.

— Да, мой дебют в Театре на Малой Ордынке состоялся в позапрошлом году, в сентябре 2022-го. Была премьера спектакля «Ночь нежна». А буквально в этом апреле мы сыграли в Театре на Малой Ордынке «Ночь нежна» в абсолютно новой версии! Я играю с Иваном Стебуновым, с Леной Захаровой — получился очень интересный спектакль, ко мне уже пришли очень много моих коллег, они оценили, а это о многом говорит.

— Почему новая «Ночь нежна» — не такая, как предыдущая?

— Потому что это новый спектакль. Другая сценография, новые костюмы, поменялись исполнители, а также в новой постановке много танцев, я там пою (смеется). Танцы мы отдельно прорабатывали — и зрители на это обращают внимание.

close 100% Янина Студилина в спектакле «Ночь нежна» Театр на Малой Ордынке





— Играть в мюзикле для вас — это вызов?

— Когда много музыки и танцев, определенный вызов, конечно, — я же училась на драматическую актрису. Но я не могу сказать, что играю в мюзиклах, все-таки Театр на Малой Ордынке — это драматический театр. Естественно, есть музыкальные спектакли, это и спектакль «Маяковский», это и «Человек-амфибия», это сейчас и «Ночь нежна». Просто современного зрителя, когда он приходит в театр, нужно удивлять. Нужны и качественная история, и красивые декорации, и костюмы, и актеры. Чтобы удержать современного зрителя, привыкшего к динамике монтажа, нужно что-то новое. Поэтому в постановке «Ночь нежна» есть и танцы, и песни, но там есть четкая история — все-таки это Фицджеральд. Мы так увлекаем зрителя, чтобы ему запомнился спектакль. Очень хочется, чтобы в это не самое простое время зритель пришел, отключился от всех своих проблем и просто получил удовольствие. У нас, кстати, нет спектаклей, которые идут больше двух часов, что для современного зрителя, мне кажется, очень хорошо.

— Вы участвовали в проекте «Танцы со звездами» — этот опыт пригодился в театре?

— Безумно! У нас с Иваном в «Ночь нежна» есть танец. И он не простой, а танго. Иван — победитель «Танцев со звездами», мы с Денисом Тагинцевым не выиграли, но участвовали во всех программах, и у нас заключительным танцем было как раз танго. В результате когда к нам на репетицию пришла хореограф и начала сыпать терминами, оказалось, что мы с Иваном это все уже помним! И мы оба такие: «Спасибо, что в нашей общей карьере были «Танцы со звездами». Если бы я с нуля училась, на это ушло бы много времени, а так у нас с Иваном было где-то две-три недели репетиций. И наш танец в «Ночь нежна» вполне мог бы претендовать на победу в «Танцах со звездами»!

— Иногда актрисы вашего типажа — назовем его «красивая блондинка» — жалуются, что их приглашают на определенные роли, часто несерьезные, комедийные. Вы с этим сталкивались?

— Конечно, мы, актеры, — заложники внешности. Со стереотипным видением сталкиваются все актеры. Но я благодарна театру, где у меня очень разные роли. Я стараюсь приглашать на спектакли режиссеров и продюсеров, чтобы они меня увидели другой. Многие, когда видят меня в спектакле «Волки и овцы», говорят, что не ожидали, что эта роль и созданный образ так подойдут мне. Нужно самой работать. Честно говоря, не могу сейчас пожаловаться на какие-то однотипные роли. Поэтому жду «своего» режиссера, который предложит в кино Лилю Брик или Анну Каренину. А еще в запуске один очень интересный проект о Великой Отечественной войне, и для меня актерски это будет вызов.

— Ваша дочь Аня занимается фигурным катанием. Вы поддержите ее, если она захочет в большой спорт?

— Пока приходится поддерживать. Когда это было два-три раза в неделю, это можно было назвать увлечением. А когда ребенок ходит каждый день на тренировки по два-три часа, это уже другая история. В любом случае — спорт формирует характер. Мне кажется, есть огромное количество очень успешных людей, которые в свое время серьезно занимались каким-то спортом. А ей это нравится. Я вижу много родителей, которые заставляют детей заниматься. Но она сама очень хочет — и сама старается. Поэтому тут я как мама могу только поддержать ее в этом.

— В вашей жизни какое место занимает спорт?

— Очень важное. Не всегда успеваю сходить в спортклуб, но обязательно делаю по утрам растяжку и некоторые упражнения, так как если вы посмотрите спектакли с моим участием и те танцы, которые нам поставлены, то поймете, что это лучшая кардионагрузка — и, если честно, неподготовленному человеку она не под силу. А еще иногда с Аней могу покататься на коньках или сыграть в теннис.

close 100% Янина Студилина на съемках сериала «Сестры» START

— Многие звезды на пике карьеры начинают заниматься бизнесом — открывают рестораны или салоны красоты. Вы думали об этом?

— И очень многие быстро прогорают. Я думаю, изучаю разные варианты, в которых буду эффективна и чем-то лучше других. Хочется, конечно же, какое-то свое дело. Но пока все мои силы уходят в творчество и дочку.

— В одном из интервью вы сказали, что чувствуете себя сибирячкой: хотя в раннем возрасте уехали из родного Омска, у вас есть сибирский характер. Что такое сибирский характер?

— Это характер в полном смысле этого слова. Не останавливаться. Упал — поднялся, пошел дальше. Не получилось — подумал, что нужно сделать, чтобы получилось. И обвиняешь не людей вокруг себя — ищешь причину в себе. И идешь дальше. Как-то так удивительным образом получилось, что ко мне притягиваются люди из Сибири. Вот даже сейчас в кино я снимаюсь с Пашей Прилучным, а в театре играю с Иваном Стебуновым, они оба учились в Новосибирске в театральном! Оказывается, что там же учился Машков. Так что все мы, сибиряки, где-то рядом.