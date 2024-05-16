«Цель номер один»: Кадыров предложил ударить по Эстонии за изъятие российских активов МВФ предупредил о рисках для мировой валютной системы из-за изъятия активов РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров расценил принятый в Эстонии закон об изъятии российских активов как грабеж, в связи с чем предложил ответить жестко — ударить по стране ракетами. Российская дипмиссия тоже осудила закон, назвав инициативу «воровством». В ЕС о судьбе замороженных активов РФ больше двух лет идут дебаты. МВФ призывает Запад найти правовое обоснование перед конфискацией активов, иначе мировая валютная система может оказаться под угрозой.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил в Telegram-канале нанести ракетный удар по территории Эстонии за принятие закона об использовании замороженных российских активов.

По словам Кадырова, западные страны не раз обсуждали тему изъятия российских активов и их передачи Украине, но им было «страшно». Эстония предприняла «первый неуверенный шаг» в этом направлении. Кадыров отметил, что эта страна всегда выделялась «антироссийской политикой», но, по его мнению, нельзя спокойно наблюдать за такими попытками.

«Считаю, что на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний — решительно и жестко. Активы России за рубежом — это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара!», — написал Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что говорит буквально, поскольку западные страны «вовсе распустились, посягая на чужое имущество».

«Однозначно нужно ответить залпами по ключевым точкам, чтобы в следующий раз у них даже желания думать о подобных выпадах в сторону России не было. Уверен, результативные прилеты нескольких условных «Кинжалов» быстро приведут в чувства наиболее «горячие» эстонские головы», — заключил Кадыров.

15 мая эстонский парламент принял закон об использовании активов РФ для компенсации ущерба Украине. 65 членов поддержали нововведение, трое высказались против. Председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас заявил, что Эстония выступит в роли новатора, поскольку разработка правовых норм по изъятию активов — сложная задача, над которой уже работают другие страны. Государство планирует передать Киеву около €37 млн. Это средства лиц и компаний, которые подозреваются в поддержке военных действий на Украине.

Посольство России в Таллине заявило, что подобная инициатива «не только противоречит положениям международного права и Конституции Эстонии, статья 32 которой гарантирует неприкосновенность частной собственности, но и создает дополнительное напряжение в и без того переживающих не лучшие времена отношениях между Москвой и Таллином».

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны, российских физических и юридических лиц расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство. В случае конфискации активов будем руководствоваться правом на ответные меры», — говорится в сообщении дипмиссии.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил, что другие западные страны сначала взвешивают риски:

«Более здравомыслящие и деловые круги, политические круги [на Западе] взвешивают все риски, в том числе для самих себя, и риски ответных мер с нашей стороной, которые могут быть и симметричными, и асимметричными, задействованы в самых разных инструментах, в том числе правовых, финансовых, административных».

Какими могут быть риски

Изъятие замороженных российских активов западными странами для поддержки Киева может подорвать мировую валютную систему, считает директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак.

«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — сказала Козак во время брифинга.

Специалист подчеркнула, что решение могут принимать только соответствующие судебные инстанции и юрисдикции. По ее словам, страны Запада сами должны определять, как распорядиться замороженными активами России, но стоит убедиться, что глобальная финансовая система не пострадает.