В МИД объяснили, почему России не важны итоги выборов в США

Итоги предстоящих в ноябре 2024 года президентских выборов в Соединенных Штатах не имеют значения для России. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«По большому счету для нас не имеет значения, кто будет следующим президентом США, во многом потому, что перспектив изменения общей ситуации к лучшему, с учетом фундаментально антироссийского консенсуса американских элит, не видно», — пояснил Рябков.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения американской разведки о том, что проведение выборов в США может оказаться под угрозой из-за действий РФ, является частью агрессивной информационной войны Вашингтона против Москвы.

15 мая директор Национальной разведки США приняла участие в слушаниях в одном из комитетов сената страны. Во время заседания она назвала РФ «наиболее активной иностранной угрозой» предстоящим выборам, также включив в соответствующий список КНР и Иран.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предложил действующему главе государства Джо Байдену провести дебаты со зрителями.