Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД объяснили, почему России не важны итоги выборов в США

Рябков заявил, что итоги президентских выборов в США не имеют значения для РФ

close
100%
Reuters

Итоги предстоящих в ноябре 2024 года президентских выборов в Соединенных Штатах не имеют значения для России. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«По большому счету для нас не имеет значения, кто будет следующим президентом США, во многом потому, что перспектив изменения общей ситуации к лучшему, с учетом фундаментально антироссийского консенсуса американских элит, не видно», — пояснил Рябков.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения американской разведки о том, что проведение выборов в США может оказаться под угрозой из-за действий РФ, является частью агрессивной информационной войны Вашингтона против Москвы.

15 мая директор Национальной разведки США приняла участие в слушаниях в одном из комитетов сената страны. Во время заседания она назвала РФ «наиболее активной иностранной угрозой» предстоящим выборам, также включив в соответствующий список КНР и Иран.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предложил действующему главе государства Джо Байдену провести дебаты со зрителями.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами