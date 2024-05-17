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Стало известно, что происходит с бойцами ВСУ после плена

«Лента.ру»: пленных бойцов ВСУ проверяют на причастность к военным преступлениям

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РИА Новости

Политолог Алексей Живов заявил, что судьба пленных бойцов ВСУ зависит от проверки на причастность к военным преступлениям и обстоятельств поступления на службу. Его слова приводит «Лента.ру».

«Если человек ни в чем не замешан, его отправляют в такую зону заключения военнопленных, где содержится в соответствии со всеми нормами международного гуманитарного права до момента обмена», — рассказал Живов.

Что происходит в обратном случае, не уточняется.

«Обычные военнопленные возвращаются домой или после обмена, или после завершения конфликта. Преследование со стороны России им не грозит», — подчеркнул он.

Отмечается, что часть украинских военных в плену подают прошение об убежище, чтобы не возвращаться на родину и не подвергаться преследованию уже там.

До этого бойцы ВСУ сдались в плен после взрыва, устроенного их сослуживцем.

Ранее МО РФ сообщило, что за неделю 13 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен.

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