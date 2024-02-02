«Есть негативный осадок»: в офисе Зеленского признали ошибки при контрнаступлении ВСУ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ во время контрнаступления допустили определенные тактические ошибки, а его провал оставил негативный осадок. Однако он не считает сложившуюся ситуацию проблемой, так как Украина ведет боевые действия против РФ, а это «не какая-то маленькая страна». О сложностях, с которыми столкнулись ВСУ, президенту сообщил и главком Валерий Залужный.

«Были определенные ошибки»

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в беседе с «24 каналом» заявил, что провал прошлогоднего контрнаступления оставил негативный осадок.

«Относительно наступления...Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограниченный ресурс, а Россия», — сказал чиновник.

Подоляк добавил, что ЕС нужно продолжить оказывать поддержку Украине, а также организовать совместное военное производство и нарастить поставки некоторых видов вооружений. По его словам, сейчас Киев испытывает нехватку оружия и снарядов.

Чиновник согласился с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым в том, что армии страны стоит перестать «находиться только в обороне», чтобы реализовать свои стратегические цели. Подоляк отверг идею «стратегической обороны» и добавил, что тактика ВСУ должна меняться.

Отставка Залужного?

29 января появились слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Как написала The Washington Post, Владимир Зеленский считает, что смена военного руководства обеспечит обновление. Сейчас это необходимо, поскольку украинцы устали от военных действий, а западные страны замедлили предоставление помощи.

«В этой ситуации выигрывает только Россия. <...> Об этом (увольнении. — «Газета.Ru») очень плохо сообщалось. <...> Людям нужно было подготовиться, потому что Залужного очень уважают — не только среди солдат, но и среди гражданского населения», — заявил источник WP.

По данным издания, главком не разозлился, когда узнал о том, что его снимают с поста. Он сообщил главе государства, что его преемник все равно столкнется с проблемами, из-за которых быстрое улучшение позиций ВСУ на поле боя маловероятно.

«Любому новому командующему все равно придется сражаться с более крупными и лучше вооруженными военными силами в конфликте, который зашел в истощающий тупик. Новому командующему по-прежнему потребуется значительный приток дополнительных солдат, чтобы восполнить потери и соответствовать плану России отправить в бой еще 400 тысяч военнослужащих. И украинским силам по-прежнему будет нужно больше всего: оружия, боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования», — отмечается в материале.

По мнению газеты, разногласия Зеленского и Залужного достигли своего апогея, когда главком захотел мобилизовать 500 тысяч украинцев. Президент отказался призывать в армию столько людей, поскольку им нечем платить, их не на что содержать и это вызовет негативную реакцию общества.

В статье для CNN Залужный написал, что в 2024 году Украине стоит сосредоточить усилия на нескольких областях:

технологическом прогрессе, который определяет развитие вооружения и техники;

политических условиях внутри страны и за рубежом;

экономической среде.

Военачальник призвал бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников Киева, а также овладеть всем арсеналом дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных средств и других технологических средств.

Официально об отставке генерала украинские власти пока не объявляли.

Новое наступление ВСУ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, которого СМИ называют одним из возможных преемников Залужного, в конце января в эфире национального телевидения заявил, что ВСУ планируют вновь атаковать российские укрепрайоны весной. Он считает, что к этому времени наступление противника будет «исчерпано».

«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь», — заявил Буданов.

Чиновник добавил, что ВС РФ добились некоторых успехов, но не всех поставленных целей.

В начале декабря 2023 года Зеленский в беседе с Associated Press признал, что контрнаступление ВСУ не дало тех результатов, на которые рассчитывали власти: они ожидали более быстрых результатов. По его словам, Киев в том числе не получил от Запада необходимого оружия.

1 февраля Брюссель согласовал очередной пакет помощи, в рамках которого Киеву выделят €50 млрд на несколько лет. Тем не менее в видеообращении к участникам саммита Евросоюза Зеленский выразил сожаление, что Украине не предоставили обещанный миллион снарядов. Он также считает, что ЕС следует одобрить дополнительные взносы для помощи Киеву через Европейский фонд мира:

«Это должно быть не менее €5 млрд в год. На срок в четыре года. Это очевидный приоритет».