Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в баре в Киеве, возможно, подготавливается к новой карьере. Таким мнением поделился офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

«По-видимому, Блинкен просто проходил кастинг на свою будущую «карьеру» рок-звезды», — пошутил эксперт. Он также отметил, что в ходе своего выступления в Киеве Блинкен говорил о поддержке США Украине и ее способности продолжать сопротивляться, однако реальность заключается в том, что шансы Украины на победу в конфликте невелики.

14 мая, в перерыве между встречами с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Блинкен зашел в киевский бар, где сыграл на гитаре вместе с местной группой.

До этого журналист спросил заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела, как изменилось отношение Белого дома к ударам ВСУ после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна решать, как вести боевые действия. Американские власти не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ, ответил Пател.

Ранее политолог расшифровал заявление Блинкена о выборах на Украине.