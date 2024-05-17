Мэр Днепра рассказал, что произойдет с городом из-за мобилизации

Мэр города Днепра Борис Филатов предупредил о возможной остановке общественного транспорта из-за проблем с системой бронирования от мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, у жителей города начинается нарастающее недовольство из-за бронирования от мобилизации сотрудников онлайн-казино и служб доставки пиццы.

Филатов выразил обеспокоенность, указав на возможное прекращение работы общественного транспорта и недостаток персонала для важных служб, таких как водоканалы и теплоэнерго. Он также удивился появлению до трех сотрудников на заправках, предлагающих услуги, которые можно выполнить самостоятельно.

Мэр призвал сотрудников ТЦК «думать головой», отметив, что работники критической инфраструктуры играют ключевую роль в обеспечении стабильности жизни в городе. Он выразил недовольство по поводу текущей системы бронирования от мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года был опубликован закон об ужесточении мобилизации на Украине, он вступит в силу через месяц. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.