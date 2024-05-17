«Положение отчаянное»: НАТО все ближе к отправке военных на Украину Госдеп США: положение ВСУ на фронте невероятно отчаянное

Союзники Украины признали, что из-за задержек поставок оружия положение ВСУ на поле боя оказалось очень тяжелым. Госдепартамент называет происходящее на фронте «невероятно отчаянным» и критическим моментом. На этом фоне The New York Times узнала, что НАТО все ближе к решению об отправке военных на Украину — пока только для обучения украинских солдат.

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга признал, что в нынешней ситуации положение ВСУ — «невероятно отчаянное». Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

«Мы знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя», — добавил Патель.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также отметил, что украинцы уже «пожертвовали очень многим», но ближайшие недели и месяцы еще «многого» от них потребуют.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр рассказал, что Киев описал ситуацию на поле боя начальникам генеральных штабов стран альянса.

«Ситуация остается серьезной, существенную роль сыграли задержки поставок», — заявил Бауэр. Адмирал отметил, что западные страны уже отправили необходимое вооружение на Украину, его должны доставить в ближайшее время. Бауэр считает, что у ВСУ еще есть шанс одержать победу на поле боя:

«Ситуация не изменилась до такой степени, когда украинские власти были бы готовы сесть за стол переговоров».

Бауэр считает, что обе стороны конфликта испытывают трудности.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи предположил, что Украина сможет удержать оборону. По его словам, страны альянса не верят, что Россия обладает достаточным запасом живой силы и техники для достижения успеха на фронте.

«Ясно, что они продвигаются на юг в сторону Харькова. У них есть очень много резервов, они направляют туда много вооружений», — добавил Каволи.

Инструкторы НАТО готовятся к отправке

По данным The New York Times, западные страны все ближе к решению отправить свои войска на Украину — пока только для обучения ВСУ. Однако такой шаг потенциально может вовлечь США и ЕС в военные действия.

Пока Вашингтон отказывается, но генерал Чарльз К. Браун — младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что развертывание инструкторов НАТО кажется ему неизбежным: «Со временем мы дойдем до этого».

«Нехватка личного состава на Украине достигла критической точки, а положение ВСУ на поле боя в последние недели серьезно ухудшилось, поскольку Россия ускорила свое наступление, воспользовавшись задержками в поставках американского оружия. Украинские официальные лица обратились к своим американским коллегам и коллегам из НАТО с просьбой обучить 150 000 новых военнослужащих», — говорится в статье.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что в США признают недостаточную подготовку ВСУ и считают, «что им нужна более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить российское наступление, ожидающееся этим летом».

«Перенос учений на Украину позволил бы американским инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на линии фронта, что позволило бы им быстрее адаптировать программу подготовки», — говорится в статье.

Американцы рассматривают возможность обучения солдат ВСУ во Львове, так как город близок к Польше, однако они опасаются атак со стороны России. Западные чиновники утверждают, что украинских военнослужащих все еще можно отправить на обучение в Польшу или Германию, но этот вариант более затруднителен с точки зрения логистики.

NYT также пишет, что небольшое количество американцев уже находятся на Украине — помогают обслуживать западное оружие, например, системы ПВО Patriot.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга сказала журналистам, что ничего не знает о планах США отправить на Украину инструкторов НАТО. При этом она подтвердила, что украинские военные проходят обучение в странах-союзницах.