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Российский посол заявил, что Россию хотят столкнуть со странами Латинской Америки

Посол Антонов заявил, что США хотят столкнуть РФ с Латинской Америкой

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Wong Maye-E/AP

США хотят столкнуть Россию со странами Латинской Америки. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

Он отметил, что Россия высоко оценивает сотрудничество со странами Западного полушария и рассматривает их как надежных и равноправных партнеров.

По его словам, Москва не насаждает требования и не диктует свои порядки, «чем часто грешат США»,

Попытки американцев опорочить нас, столкнуть с латиноамериканскими столицами понятны. Вашингтону не нравится тот характер отношений, который складывается у Российской Федерации со странами континента в самых разных областях, включая сферы торговли и безопасности», — сказал Антонов журналистам, подчеркнув, что государства Латинской Америки «тянутся» к РФ и она отвечает им взаимностью.

США по-прежнему рассматривают регион как свой «задний двор» и не хотят там видеть Россию и Китай, считает посол.

По мнению дипломата, такой подход Вашингтона вряд ли устраивает страны Латинской Америки. Они имеют полное право принимать самостоятельные решения и укреплять связи с другими странами, добавил он.

Ранее в России заявили, что США давят на Мексику в вопросе полетов россиян на Turkish Airlines.

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