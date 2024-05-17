Черноморские морпехи лишили ВСУ склада боеприпасов на правом берегу Днепра

Морские пехотинцы 810-й отдельной бригады, дислоцированной на Черном море, уничтожили позиции и склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ», — сообщает Минобороны.

Отмечается, что удар по складу был произведен на правобережье Днепра в Херсонской области.

Артиллеристам морской пехоты поддержку оказывали расчеты беспилотной авиации.

До этого в Минобороны России сообщили, что морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег.

Тренировки максимально приближены к реальности, каждый боец знает свое место и свою задачу, для этого используют макет лодки из бревен.

Ранее ВСУ применили американские ракеты ATACMS при обстреле нефтебазы в Луганске.