В Москве чеченцы окружили отдел полиции из-за сбежавшей родственницы. Она боится, что ее убьют В Москве чеченская семья окружила отделение полиции, чтобы забрать родственницу

В Москве чеченцы окружили отделение полиции, требуя вернуть им их родственницу — там находится 19-летняя Лия Заурбекова, которая сбежала из дома, опасаясь за свою жизнь. Заурбекова ушла из дома 13 мая. По ее словам, родственники тотально контролировали девушку, а еще она опасается за свою жизнь. 16 мая Лия увидела на улице своего отца. Испугавшись, она вызвала полицию. Девушку доставили в ОВД, но возле отделения уже были ее родственники.

В Москве семья из Чечни окружила отделение полиции с требованием отдать им их совершеннолетнюю родственницу. По данным правозащитной группы «Марем», 13 мая 19-летняя Лия Заурбекова ушла из дома, где ее «тотально контролировали родственники».

По словам девушки, она опасалась убийства, а дома на нее каждый день оказывали давление — физическое и психологическое. Правозащитники утверждают, что Лия написала письмо семье и попросила ее не искать.

16 мая она увидела во дворе своего отца, испугалась и вызвала полицию, после чего ее отвезли в ОМВД Нагатино-Садовников. Однако и там ее ждали родственники. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка находится в розыске как пропавший ребенок, хотя она уже достигла совершеннолетия.

Девушка боится покидать отделение полиции. По словам правозащитников, полицейские не хотят сопроводить Лию, к ней направили адвоката.

Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» пишет, что сотрудники правоохранительных органов не хотят помогать девушке из-за «семейных традиций». Родственники Заурбековой сообщили журналистке «Осторожно Media», что на место едут «некие представители чеченской власти» — якобы депутаты.

Объявили в розыск как ребенка

Собчак также пишет, что, по словам мужчин, представившихся родственниками Лии, девушка учится в Москве на врача, но постоянно проживает в Чечене. Заурбекова якобы познакомилась с молодым человеком — не чеченцем. Возможно, преследование девушки связанно именно с этим фактом.

Девушка рассказала правозащитникам, что до недавнего времени жила вместе с родителями в Красногорске Московской области. Она записала видеообращение из отделения полиции, где рассказала, что перед побегом оповестила полицию о своем добровольном решении. Однако ее родственники подали заявление о ее исчезновении в другое отделение — московское, а также скрыли реальный возраст Лии, написав, что ей нет 18 лет.

close 100% ostorozhno_novosti/Telegram

«У отделения полиции при выходе стоят, если не больше, человек десять точно. Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских. Из страха не можем выходить пока что из отделения полиции, потому что если они на глазах у полицейских сейчас вытворяют такое, я не знаю, что мне могут делать за пределами территории», — добавила девушка.

Правозащитники заверили, что сейчас в отделении полиции рядом с Заурбековой находится ее адвокат.

Надежда на полицию

После того как история получила огласку, не менее девяти полицейских вышли поговорить с толпой родственников Заурбековой. Они настаивали, чтобы их пустили к Заурбековой, но сотрудники полиции отказались.

Напротив отделения — через дорогу — находится круглосуточная мойка. На кадрах с места случившегося видно, что большая часть группы мужчин осталась на территории мойки, а двое дежурят около ворот полиции.

«Мы зайдем, нам надо, чтобы… Это моя дочка, в отделе пусть она будет, она если выйдет, ее потом искать незнамо где. Пока наши не приехали представители», — сказал отец Заурбековой.

К отделению также приехали журналисты сразу нескольких изданий. Родственники сказали им, что они не ждут Заурбекову, а «просто моют машину». Представители полиции также опровергли информацию, что в отделении находится некая Лия. Тем не менее правозащитники сообщили, что полицейские согласились проследить за безопасностью девушки.

«Да, она находится у нас. Нет, мы ее никому не отдадим, она что, вещь? Она совершеннолетний человек. Нет, мы не знаем таких прецедентов, чтобы совершеннолетних граждан России с Кавказа отдавали родственникам и потом они пропадали. Как ваши Ф. И. О. и номер телефона? От кого мы ее должны защищать? Хорошо, записываем, ей угрожают родители», — цитирует телефонный звонок в отделение, где сейчас находится Заурбекова, MSK1.ru.

По данным издания, сейчас сотрудники дежурной части сбрасывают поступающие звонки.

Присутствующие на месте журналисты сообщили, что на территорию отделения полиции прошел отец Заурбековой вместе с еще одним мужчиной. На кадрах видно, что к отцу подошел один из полицейских и попросил последовать за ним. Один из людей, приехавших за Лией, при входе в отделение сдал пистолет, пишет Ксения Собчак.

Член СПЧ Ева Меркачева заявила изданию «Осторожно Media», что в Москве происходят события, которые можно назвать «запредельными», поэтому она пытается дозвониться «до всех, кто может принять какое-то решение для того, чтобы девушку спасти».

«Ничего, абсолютно ничего в Конституции не сказано, что из-за неких традиций человек не может распоряжаться… своей жизнью, — сказала она. — Важно показать, что Москва и не только Москва, вообще любой другой город и поселок, и деревня на территории Российской Федерации живут по законам той самой Российской Федерации».

Она напомнила, что закон един для всех людей и всех регионов, а за попытки вторгнуться в частное пространство или похищение есть уголовное наказание.

«Я считаю, что каждый человек, который считает себя гражданином этой страны, должен понимать, что он в полной безопасности, если он обращается в полицию. И никакой его родственник — никакой там муж или кто-то еще, мама, папа, если он совершеннолетний, — не вправе требовать от полиции выдачи, не вправе вообще ссылаться на, не знаю, там, традиционные устои в кавычках, да, на традиции религиозные и прочее».

Ближе к полуночи правозащитник, член СПЧ и ОНК Мельников сообщил «Осторожно Media», что Лии Заурбековой в ОМВД Нагатино-Садовники нет:

«Она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой».

Источник портала Msk1 сказал, что девушку отпустили из отделения.