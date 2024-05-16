В Москве чеченцы окружили отдел полиции из-за сбежавшей родственницы. Она боится, что ее убьют

В Москве семья из Чечни окружила отделение полиции с требованием отдать им их совершеннолетнюю родственницу. По данным правозащитной группы «Марем», 13 мая 19-летняя Лия Заурбекова ушла из дома, где ее «тотально контролировали родственники».
По словам девушки, она опасалась убийства, а дома на нее каждый день оказывали давление — физическое и психологическое. Правозащитники утверждают, что Лия написала письмо семье и попросила ее не искать.
16 мая она увидела во дворе своего отца, испугалась и вызвала полицию, после чего ее отвезли в ОМВД Нагатино-Садовников. Однако и там ее ждали родственники. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка находится в розыске как пропавший ребенок, хотя она уже достигла совершеннолетия.
Девушка боится покидать отделение полиции. По словам правозащитников, полицейские не хотят сопроводить Лию, к ней направили адвоката.
Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» пишет, что сотрудники правоохранительных органов не хотят помогать девушке из-за «семейных традиций». Родственники Заурбековой сообщили журналистке «Осторожно Media», что на место едут «некие представители чеченской власти» — якобы депутаты.
Объявили в розыск как ребенка
Собчак также пишет, что, по словам мужчин, представившихся родственниками Лии, девушка учится в Москве на врача, но постоянно проживает в Чечене. Заурбекова якобы познакомилась с молодым человеком — не чеченцем. Возможно, преследование девушки связанно именно с этим фактом.
Девушка рассказала правозащитникам, что до недавнего времени жила вместе с родителями в Красногорске Московской области. Она записала видеообращение из отделения полиции, где рассказала, что перед побегом оповестила полицию о своем добровольном решении. Однако ее родственники подали заявление о ее исчезновении в другое отделение — московское, а также скрыли реальный возраст Лии, написав, что ей нет 18 лет.
«У отделения полиции при выходе стоят, если не больше, человек десять точно. Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских. Из страха не можем выходить пока что из отделения полиции, потому что если они на глазах у полицейских сейчас вытворяют такое, я не знаю, что мне могут делать за пределами территории», — добавила девушка.
Правозащитники заверили, что сейчас в отделении полиции рядом с Заурбековой находится ее адвокат.
Надежда на полицию
После того как история получила огласку, не менее девяти полицейских вышли поговорить с толпой родственников Заурбековой. Они настаивали, чтобы их пустили к Заурбековой, но сотрудники полиции отказались.
Напротив отделения — через дорогу — находится круглосуточная мойка. На кадрах с места случившегося видно, что большая часть группы мужчин осталась на территории мойки, а двое дежурят около ворот полиции.
«Мы зайдем, нам надо, чтобы… Это моя дочка, в отделе пусть она будет, она если выйдет, ее потом искать незнамо где. Пока наши не приехали представители», — сказал отец Заурбековой.
К отделению также приехали журналисты сразу нескольких изданий. Родственники сказали им, что они не ждут Заурбекову, а «просто моют машину». Представители полиции также опровергли информацию, что в отделении находится некая Лия. Тем не менее правозащитники сообщили, что полицейские согласились проследить за безопасностью девушки.
«Да, она находится у нас. Нет, мы ее никому не отдадим, она что, вещь? Она совершеннолетний человек. Нет, мы не знаем таких прецедентов, чтобы совершеннолетних граждан России с Кавказа отдавали родственникам и потом они пропадали. Как ваши Ф. И. О. и номер телефона? От кого мы ее должны защищать? Хорошо, записываем, ей угрожают родители», — цитирует телефонный звонок в отделение, где сейчас находится Заурбекова, MSK1.ru.
По данным издания, сейчас сотрудники дежурной части сбрасывают поступающие звонки.
Присутствующие на месте журналисты сообщили, что на территорию отделения полиции прошел отец Заурбековой вместе с еще одним мужчиной. На кадрах видно, что к отцу подошел один из полицейских и попросил последовать за ним. Один из людей, приехавших за Лией, при входе в отделение сдал пистолет, пишет Ксения Собчак.
Член СПЧ Ева Меркачева заявила изданию «Осторожно Media», что в Москве происходят события, которые можно назвать «запредельными», поэтому она пытается дозвониться «до всех, кто может принять какое-то решение для того, чтобы девушку спасти».
«Ничего, абсолютно ничего в Конституции не сказано, что из-за неких традиций человек не может распоряжаться… своей жизнью, — сказала она. — Важно показать, что Москва и не только Москва, вообще любой другой город и поселок, и деревня на территории Российской Федерации живут по законам той самой Российской Федерации».
Она напомнила, что закон един для всех людей и всех регионов, а за попытки вторгнуться в частное пространство или похищение есть уголовное наказание.
«Я считаю, что каждый человек, который считает себя гражданином этой страны, должен понимать, что он в полной безопасности, если он обращается в полицию. И никакой его родственник — никакой там муж или кто-то еще, мама, папа, если он совершеннолетний, — не вправе требовать от полиции выдачи, не вправе вообще ссылаться на, не знаю, там, традиционные устои в кавычках, да, на традиции религиозные и прочее».
Ближе к полуночи правозащитник, член СПЧ и ОНК Мельников сообщил «Осторожно Media», что Лии Заурбековой в ОМВД Нагатино-Садовники нет:
«Она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой».
Источник портала Msk1 сказал, что девушку отпустили из отделения.