Президент Бразилии не будет участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не посетит саммит по Украине в Швейцарии. Об этом сообщили РИА Новости в его администрации.

Причина этого не уточняется.

В администрации Силвы рассказали, что бразильский лидер «с интересом» относится к предложению об участии в саммите «Большой семерки» в Италии, вопрос о его визите обсуждается.

Конференция в швейцарском Бюргенштоке пройдет 15-16 июня. Российская сторона в ней участвовать не будет. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопросов безопасности без участия Москвы является бесперспективным.

По его словам, рассматривать подобное мероприятие в качестве серьезной попытки урегулировать ситуацию на Украине не стоит.

До этого Bloomberg писал, что участники саммита по Украине в Швейцарии планируют обсудить, как Россия может поучаствовать в мирных переговорах по Украине в будущем.

Ранее Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.