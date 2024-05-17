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Ливни с градом обрушатся на Северный Кавказ

МЧС России: ливни и грады ожидаются в республиках Северного Кавказа

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Елена Брежицкая

Ливни и грады ожидаются в республиках Северного Кавказа, где погодная стихия может нарушить жизнеобеспечение шести регионов. Об этом сообщает МЧС России, передает РИА Новости.

«17 мая существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи <...> на территории Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Ставропольского края», — сообщается в прогнозе МЧС России.

Затруднения в движении транспорта могут создать порывы ветра до 25 метров в секунду, ливни и грозы.

До этого стало известно, что москвичей ждет еще одна волна холода во второй половине предстоящей недели.

По сведениям синоптиков, в начале следующей недели температура по ночам будет в районе +5-10°C. С четверга в Москве похолодает, при этом столбики термометров ночью не опустятся ниже -1-6°C.

Синоптик ранее рассказала об опасности аномально холодной погоды в Москве.

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