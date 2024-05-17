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Женщина и ребенок погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

Гладков сообщил, что при ударе дрона ВСУ по машине погибли женщина и ребенок

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Inna Varenytsia/Reuters

При ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю погибли женщина и ребенок, находившиеся внутри. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — пишет Гладков.

По словам губернатора, врачи несколько часов боролись за жизнь четырехлетнего мальчика, но, к сожалению, его травмы оказались несовместимы с жизнью. Двое других мужчин, которые находились в машине, пострадали меньше — водитель получил ранение правой руки, а отец и супруг погибших — ссадины. Мужчина находится в состоянии шока.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автозаправочную станцию в Белгородской области.

Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован, подчеркнул губернатор Гладков.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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