В Москве судят участников ЧВК ЕНОТ. Им грозит до 17 лет за нападения на предпринимателей «Коммерсант»: бойцам ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет строго режима за участие в ОПГ

Завершился процесс по громкому уголовному делу о создании сотрудниками московского УФСБ преступного сообщества для нападения и грабежа предпринимателей. Фигурантам, которые создали так называемое ЧВК ЕНОТ, запросили от 12 до 17 лет строгого режима.

В Московском гарнизонном военном суде 16 мая прошли прения сторон по делу бывшего сотрудника УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ) — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Прокуратура заявила, что вина подсудимых доказана. По версии следствия, Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осужден на шесть лет), использовали «енотов» для разбойных нападений и краж. Их жертвами становились бизнесмены, заподозренные в нарушениях при поставках зарубежных товаров.

«Еноты», выступая как понятые и помощники оперативников, похищали ценности, являвшиеся предметом расследований.

Для Мрищука обвинение запросило 17 лет строгого режима, а его сообщникам — от 12 до 15 лет и крупные штрафы. Основное обвинение Мрищука — организация преступного сообщества с использованием служебного положения.

Защита настаивала на оправдании, утверждая, что потерпевшие предприниматели оговорили офицера и «енотов», чтобы избежать ответственности за махинации на границе.

Обвиняемые в последнем слове отрицали вину. Приговор огласят 4 июня.

Уголовное дело изначально с 2021 года рассматривалось с участием присяжных во 2-м Западном окружном военном суде, напоминает «Коммерсантъ». К окончанию слушаний материалы по формальному предлогу были возвращены в прокуратуру и Следственный комитет. В итоге, по словам адвокатов, вместо оправдательного вердикта началось новое разбирательство в гарнизонном суде — из дела исключили обвинение в бандитизме, что позволяло слушать его без присяжных.