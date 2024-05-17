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Силы ПВО подавили более 10 БПЛА в Новороссийске

Губернатор Кондратьев: в Новороссийске уничтожили 10 беспилотников

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Ночью украинская сторона пыталась атаковать гражданские объекты в Новороссийске. Однако их попытки оказались неудачными, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Благодарен нашим военнослужащим за слаженную и качественную работу», — написал глава региона.

По информации губернатора, силами ПВО было сбито более 10 беспилотников противника. В результате падения дронов возникли локальные небольшие пожары, которые в настоящее время находятся под контролем.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети», — добавил Кондратьев.

До этого жители Новороссийска в Краснодарском крае сообщили о звуках взрывов и стрельбы над городом. Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около 3 часов ночи в районе местного порта.

До этого губернатор города Михаил Развожаев заявил, что российский флот отражает атаку морских и воздушных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в акваторию Севастополя.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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