Силы ПВО подавили более 10 БПЛА в Новороссийске

Ночью украинская сторона пыталась атаковать гражданские объекты в Новороссийске. Однако их попытки оказались неудачными, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Благодарен нашим военнослужащим за слаженную и качественную работу», — написал глава региона.

По информации губернатора, силами ПВО было сбито более 10 беспилотников противника. В результате падения дронов возникли локальные небольшие пожары, которые в настоящее время находятся под контролем.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети», — добавил Кондратьев.

До этого жители Новороссийска в Краснодарском крае сообщили о звуках взрывов и стрельбы над городом. Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около 3 часов ночи в районе местного порта.

До этого губернатор города Михаил Развожаев заявил, что российский флот отражает атаку морских и воздушных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в акваторию Севастополя.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.